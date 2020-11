Ende von Zweckverband: Kommunen am Hainer See beenden Zusammenarbeit

Neukieritzsch

Die Städte Borna, Böhlen und Rötha und die Gemeinde Neukieritzsch beenden ihre Zusammenarbeit bei der Planung und Erschließung der Flächen rund um den Hainer und am Kahnsdorfer See. Die vier Bürgermeister haben in Neukieritzsch die Auflösung des Zweckverbandes (ZV) Planung und Erschließung Witznitzer Seen zum 31. Dezember diese Jahres beschlossen.

Der ZV hatte für die vier Kommunen, die Anrainer der beiden Seen sind, die Bauleitplanung ausgeübt. Mit der Auflösung des Verbandes ist ab dem kommenden Jahr jede der vier Kommunen für die Planung von Bau- und Entwicklungsvorhaben auf ihrem Territorium selbst verantwortlich.

Anzeige

Dem Beschluss in der Verbandsversammlung waren Abstimmungen in den Stadt- und Gemeinderäten vorausgegangen. Entsprechend der dort gefassten Beschlüsse stimmten nur Borna, Böhlen und Neukieritzsch für das Ende der Zusammenarbeit, was für die Auflösung des Verbandes reicht. Rötha stimmte dagegen.Die Unterlagen werden jetzt von der Rechtsaufsichtbehörde beim Landratsamt geprüft.

Von André Neumann