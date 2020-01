Endlich: Genehmigung für neue Kita in Rötha liegt vor

Rötha

Die neue Kindertagesstätte in Rötha kann gebaut werden. Über ein halbes Jahr, nachdem die Diakonie Leipziger Land den Bauantrag eingereicht hatte, wurde jetzt eine Baugenehmigung erteilt. Das verkündete Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Gebaut und betrieben wird die neue Einrichtung von der Diakonie Leipziger Land.

Entwurf der neuen Kindertagesstätte in Rötha. Die Dächer sollen jedoch rot werden. Quelle: Ingenieurbüro Schubach

Die erfreuliche Botschaft kam zum passenden Zeitpunkt, denn nach einem Beschluss, den der Stadtrat auf der Sitzung fasste, sind sich die Stadt und die Diakonie jetzt auch über die Details des Betreibermodells und der laufenden Finanzierung der neuen Kita einig. Das Gremium stimmte dazu einer Rahmenvereinbarung zu. Auf der letzten Sitzung im Dezember war man sich darüber noch nicht einig geworden.

Stadtrat beschließt Rahmenvereinbarung

Eine ähnliche Vereinbarung ist auch für eine übergangsweise Kindertagesstätte in Espenhain beschlossen worden, die die Diakonie ebenfalls betreiben wird. Für die Interimslösung wurde der ehemalige Umkleide- und Sanitärtrakt des Espenhainer Sportplatzes umgebaut, weil schon jetzt mehr Betreuungsplätze gebraucht werden, als die vorhandenen Röthaer Einrichtungen anbieten können.

Nach zwei ersten erfolgreichen Abnahmen durch Behörden geht die Stadt nach wie vor davon aus, hier ab dem 1. März Kinder aufnehmen zu können. „Wir halten daran fest“, sagte Bauamtsleiterin Kerstin Haase im Stadtrat.

Während die Stadt das Interim in Espenhain selbst bauen ließ, liegt der Bau der Kita auf dem Freigelände neben dem Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend vollständig in den Händen der Diakonie. Die Stadt finanziert das mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Nach Fertigstellung gehört das Gebäude der Stadt.

Bau soll im Februar beginnen

Ob das Geld reichen wird, dazu sagte Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter Kinder und Jugend bei der Diakonie: „Das ist unser Auftrag.“ Im Februar, so Winkelmann, sollen die ersten Bauarbeiten beginnen. In Voraussicht auf die Baugenehmigung habe man die ersten Gewerke schon ausgeschrieben und auch schon einige Angebote vorliegen.

Bevor der Kindergarten gebaut werden kann, muss der Spielplatz auf dem Gelände abgebaut werden. Der solle, sagte Winkelmann der LVZ, so lange wie möglich stehen bleiben, weil er rege genutzt werde. Ersatz will die Stadt im Park gegenüber schaffen.

Denkmalschutz setzt Änderungen durch

