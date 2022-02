Endspurt beim Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Beim Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch hat die Bahn die Verzögerung, die der Winter vor einem Jahr brachte, wieder aufgeholt. Das sagt Holger Dietz, Teamleiter für den Umbauabschnitt vom Haltepunkt Böhlen-Werke bis zum Bahnhof Neukieritzsch.

Der großangelegte Umbau, der im September 2020 begann, ist Teil eines Mammut-Verkehrsprojektes, das sich Ertüchtigung der Sachsen-Franken-Magistrale nennt. Die verbindet auf der Schiene die Zentren Leipzig und Dresden über Chemnitz, Altenburg, Zwickau und Plauen im Vogtland mit Hof in Franken.

Während der Umbau des Haltepunktes Böhlen Werke bis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen ist, stehen in Neukieritzsch noch einige Monate Arbeit bevor. Bis Ende Oktober will die Bahn hier fertig werden. Nach einer achtwöchigen Totalsperrung des Bahnhofes im vorigen Sommer müssen sich Pendler dabei auch in diesem Jahr noch mehrmals auf Schienenersatzverkehr einstellen.

Erste Schmierereien im neuen Tunnel

Zwei von vier Gleisen in Neukieritzsch sind seit vorigem September fertig erneuert und in Betrieb. Bis heute wurden 49 neue Oberleitungsmasten aufgebaut. Mehr als sechs Kilometer Gleise mit 18 Weichen wurden neu verlegt, die auf rund 27 000 Tonnen Schotter ruhen. Das entspricht rund 1100 Waggon- oder Lkw-Ladungen.

Auch der Personentunnel, den die Bahn neu errichtet, ist zur Hälfte fertig. Er unterquert die Gleise 1 und 2. Und er zeigt, bedauert Dietz, an den Wänden auch schon die ersten Graffiti-Schmierereien. Zur Ortsmitte hin hat die Bahn zudem knapp 550 Meter farbige Lärmschutzwand aufstellen lassen.

Auf der Megabaustelle ist jetzt auch der zweite Teil des neuen Personentunnels im Bau. Quelle: Jens Paul Taubert

Auch das kleine Gebäude für das künftige elektronische Stellwerk (ESTW) steht schon. Darin wird in den nächsten Monaten das Technik-Paket untergebracht, welches künftig Signale und Weichen im Bahnhof Neukieritzsch steuern soll. Weitgehend ohne Personal. Der Fahrdienstleiter, der den Zugverkehr überwacht, wird in Leipzig sitzen.

Gerade noch in Betrieb, jetzt im Museum

Im Gegenzug verlieren die bisherigen Stellwerke ihre Bedeutung. Eins am nördlichen Ende des Bahnhofes ist schon abgerissen worden. Und war ein Fall fürs Museum, denn von hier aus wurden Teile des Neukieritzscher Bahnverkehrs noch mit Technik aus dem Jahr 1944 gesteuert.

Das Stellwerk Gaselan von 1944 wurde bis vor kurzem genutzt, jetzt ist es im Museum. Quelle: Deutsche Bahn

Das mechanische Hebelwerk vom Typ Gaselan soll das vorletzte gewesen sein, das sich noch im Einsatz befand. Es wurde demontiert und an das Technikmuseum in Chemnitz übergeben, sagt Holger Dietz.

Mit Historie ganz anderer Art hatte die Bahn im südlichen Teil des Bahnhofes zu tun, dort, wo sich in Richtung Borna ehemalige Abstellgleise befanden. Hier wurden früher, so Dietz, Kohlezüge abgefertigt. Untersuchungen ergaben eine so starke Verunreinigung des Bodens, dass er ausgetauscht und entsorgt werden musste.

Behinderungen für Bahnreisende und Autofahrer

Bis zur geplanten Fertigstellung Ende Oktober wird es noch drei Sperrungen des Bahnhofes geben, die zum Teil auch den Autoverkehr auf der B 176 und im Pappelweg betreffen.

Blick über die Bahnhofsbaustelle in Richtung Süden. Quelle: Jens Paul Taubert

Die erste Vollsperrung wird voraussichtlich sechs Tage im Mai, vom 4. bis zum 9. dauern. In der Zeit will die Bahn das Gleis 3 und den dazugehörigen Bahnsteig in Betrieb nehmen. In der Zeit wird Schienenersatzverkehr angeboten. Weil außerdem am Bahnübergang im Pappelweg gebaut wird, gibt es dort auch eine Sperrung für den Autoverkehr.

Das gleiche passiert noch einmal im September. Dann plant die Bahn vom 16. bis zum 20. September eine fünftägige Vollsperrung des Bahnhofes und erneut auch des Bahnübergangs Pappelweg.

Drei Wochen Vollsperrung im Oktober

Bevor der neue Bahnhof schließlich komplett in Betrieb geht, müssen sich Bahnkunden und Autofahrer im Oktober noch einmal auf vier Wochen Sperrung und Behinderungen einstellen. Diese Zeit benötigt die Bahn, um das Gleis und den Bahnsteig 4 und das elektronische Stellwerk in Betrieb zu nehmen sowie gemeinsam mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Neubau des Bahnüberganges und der Straßen am Knoten der B 176 mit der Straße nach Deutzen zu vollenden.

Das Gebäude des neuen elektronischen Stellwerkes sieht eher unscheinbar aus. Quelle: Deutsche Bahn

Vom 2. bis zum 30. Oktober ist eine Vollsperrung des Bahnhofes erneut mit Schienenersatzverkehr vorgesehen. In dieser Zeit, kündigt Bahnsprecher Jörg Bönisch an, wird der Bahnübergang komplett gesperrt sein. Die Bundesstraße werde nur halbseitig gesperrt, der Verkehr mit Ampeln geregelt.

Im Bereich des Knotens werden die Straßendecken saniert und die Abbiegespur verlängert und der Bahnübergang umgebaut. Der Knoten erhalte eine Ampelanlage und für Radfahrer wird ein separater Weg über die Gleise gebaut.

Bus-Shuttle und Bürgertelefon Während des Umbaus des Bahnhofes bietet die Bahn ihren Kunden in Neukieritzsch weiterhin einen Shuttle-Verkehr zwischen der Ostseite des Bahnhofes und dem Marktplatz an. Der kleine Bus verkehrt zwischen 7 und 17 Uhr stündlich. Er richtet sich vor allem an Personen, für die die Behelfsbrücke über den Bahnhof zu beschwerlich ist. Zugleich prüft die Bahn eine vorgezogene Öffnung des Tunnels. Ein Bürgertelefon wird weiterhin angeboten, es ist unter der Nummer 0178 3175224 werktags zwischen 8 und 16 Uhr geschaltet. Bürgersprechstunden finden am 5. Mai und noch einmal am 3. November jeweils 10 bis 12 Uhr in der Gemeindeverwaltung statt. Anmeldung über das Bürgertelefon erforderlich.

Von André Neumann