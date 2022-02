Energiespielplatz und mehr für den Witznitzer Hartplatz in Borna

Borna

Rumtoben und dabei auch noch ein wenig Strom erzeugen. Das steckt hinter der Idee, die auf dem Witznitzer Hartplatz umgesetzt werden soll. Und noch mehr, wie die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagt. Auf dem Areal an der Witznitzer Straße soll ein sogenannter Energiespielplatz entstehen.

Sanitäranlagen fehlen

Die Fläche im städtischen Nordwesten liegt meist ungenutzt. Ab und zu baut ein Zirkus seine Manege hier auf. Gleich nebenan befindet sich ein Fußballrasen. Der Bornaer Sportverein (BSV) trainiert dort vor allem mit seinen Nachwuchsmannschaften, allerdings unter durchaus verbesserungsfähigen Bedingungen. Vor allem fehlt es an Sanitäranlagen und Toiletten.

Die zumindest wird es dann in der Nähe geben, wenn der Hartplatz zur Unterkunft spezieller Borna-Besucher wird. Gemeint sind Menschen, die im Wohnmobil durch die Welt fahren und in der Wyhrastadt ihre Gefährte bisher etwa auf die Apfelwiese stellen.

Standort von Wohnmobilen

Künftig soll der Witznitzer Hartplatz zum Standort von Wohnmobilen werden. Ein entsprechender Vorstoß kam schon vor einigen Jahren von der Fraktion Die Linke im Stadtrat. Nun wird er aufgegriffen. Geplant sind nach Angaben von Luedtke zwölf Stellplätze, für die die entsprechenden Voraussetzungen, kostenpflichtige Strom- und Wasseranschlüsse, errichtet werden. Der Bedarf dafür sei vorhanden.

Beachvolleyball auf dem Hartplatz

Bedarf gibt es offenkundig auch in Sachen Beachvolleyball. Der wurde in den vergangenen Jahren an der Ecke Sachsenallee/Am Breiten Teich gedeckt, wo im Rahmen des Bornaer City-Beachs zeitweise Sand aufgeschüttet wurde. Die temporären Spielfelder wurden aber keineswegs nur während der sommerlichen Veranstaltung genutzt, sondern länger – „so lange dort Sand lag“. Künftig soll es Beachvolleyball-Möglichkeiten auf dem Hartplatz geben. Und einen Energiespielplatz.

Das „Bornaer City-Beach“ – Turniere und Party – hat bisher an der Ecke Sachsenallee/Am Breiten Teich stattgefunden. Künftig soll es eine Beachvolleyball-Anlage geben, die ständig genutzt werden kann. Quelle: Bert Endruszeit

Spielgeräte der anderen Art

Die Idee dazu stammt von den Städtischen Werken Borna (SWB). Es gehe darum, Kindern und Jugendlichen nahezubringen, wie elektrische Energie entsteht, sagt SWB-Geschäftsführerin Anja Köhler-Damm. Also zu veranschaulichen, wie Wasserkraft und Windkraft dafür genutzt werden können – spielerisch an Spielgeräten der etwas anderen Art. Der Spielplatz könnte zu einer Attraktion über Borna hinaus werden, wenn er etwa von Schulklassen auch aus anderen Orten besucht wird.

Anja Köhler-Damm, die Geschäftsführerin der Städtischen Werke Borna (SWB). Quelle: privat

SWB können Areal nicht bewirtschaften

Allerdings dürfte es noch dauern, bis die Idee zur materiellen Gewalt werden kann, macht die SWB-Chefin klar. Denn ein Unternehmen wie die SWB ist kein Spielplatzbetreiber, der ein derartiges Areal am Ende auch bewirtschaften kann. Nicht zuletzt deshalb, weil Spielplätze in Borna immer wieder Vandalen anlocken.

Bebauungsplan muss geändert werde

Ohnehin lassen sich die Pläne zur Umgestaltung des Witznitzer Hartplatzes nicht von jetzt auf gleich umsetzen. Oberbürgermeisterin Luedtke: „Dafür muss erst der Bebauungsplan geändert werden.“ Zudem hat das ganze Vorhaben einen Haken.

Bisher war der Hartplatz der Ort in der Stadt, an dem sich Zirkusse bei Borna-Gastspielen niederlassen konnten. Die müssten in Zukunft möglicherweise eine Bogen um die Stadt machen. Eine vergleichbare Fläche, auf der sich ein großes Zelt aufbauen lässt und auf der es zudem noch ausreichend Platz für die rollenden Unterkünfte der Zirkusmitarbeiter gibt, findet sich im Stadtgebiet jedenfalls nicht.

Von Nikos Natsidis