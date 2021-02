Energieversorgung bei Frost und Schnee: Volllast im Kraftwerk Lippendorf

Neukieritzsch

Klirrender Frost und fast kein Wind. Über der verschneiten Landschaft steigen kräftige Dampf- und Rauchwolken aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes in Lippendorf hervor. „Natürlich spielt uns das Wetter in die Karten“, gibt Kraftwerksleiter Christian Rosin gern zu. Und auch, dass es mit der Wetterlage aus seiner Sicht gern noch eine Weile so weiter gehen könnte.

Nicht nur weil der Preis an der Strombörse jetzt hoch ist, was mehr am geringen Wind und dem weniger produzierten Strom aus Windkraftanlagen als an den Temperaturen liege, wie Rosin vermutet. Sondern auch weil „es mal wieder Spaß macht, mit voller Leistung durchzufahren.“ Und das mit einem Kraftwerk, dessen Anlagen nach einigen Problemen, die in den vergangenen Jahren behoben wurden, jetzt wieder gut in Schuss seien.

Behinderungen durch Schnee und Frost gebe es dagegen so gut wie keine, versichert Rosin. Schon im Herbst habe man sich auf den Winter vorbereitet. Unter anderem durch die Kontrolle aller so genanten Begleitheizungen. Die sorgen jetzt unter anderem dafür, dass in Leitungen, die durchs Außengelände verlaufen, nichts einfriert.

Wenig Wind und Kälte: Das Kraftwerk Lippendorf läuft beim derzeitigen Winterwetter unter Volllast. Quelle: André Neumann

Minus 18 Grad im Abbaufeld

Weil alle Band- und Förderanlagen im Kraftwerk in Gebäuden verlaufen oder eingehaust sind, mache auch da der Frost keinen Schaden. Im Braunkohletagebau Vereinigtes Schleenhain der Mibrag sieht das schon anders aus. Dort wird Tag und Nacht unter freiem Himmel gefördert und die Transportbänder verlaufen im Freien.

In der Nacht zum Mittwoch sanken die Temperaturen im Abbaufeld auf 18 Grad unter Null. Das sind extreme Bedingungen für Mensch, Material und Maschinen. „Durch Frostanbackungen gestalten sich die Förderbedingungen zunehmend schwierig“, sagt Mibrag-Sprecher Maik Simon. Wenigstens sei es noch nicht zu komplizierten Ausfällen durch Brüche an Baggerschaufeln oder Abrisse an Rollenaufhängungen der Bändern gekommen, was bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich durchaus vorkommen könne.

Das sind längst nicht die einzigen Widrigkeiten für die Bergbaukumpel beim derzeitigen strengen Winterwetter. Nach starkem Schneefall und Verwehungen müssen zum Beispiel die Schienen am Portalkratzer des Kohlemisch- und Stapelplatzes (KMS) ständig gereinigt und die Anlagen vor dem Anfahren vom Schnee befreit werden.

Winter im Tagebau Vereinigtes Schleenhain Quelle: Mibrag

Schwere Technik und dicke Klamotten

Da Anfrierungen an bestimmten Bauteilen die Funktionsweise der Geräte beeinflussen können, müssen diese beseitigt werden, wozu schwere Technik zum Einsatz kommt. „Die besten Bedingungen für die Förderung von Kohle und Abraum bieten leichter Frost bei minus vier, fünf Grad“, sagt Simon. „Dann ist der Boden für die Mitarbeiter und Tagebaugeräte tragfähig, und Kohle sowie Abraum lassen sich gut gewinnen.“

Die große Kälte setzt natürlich auch den Bergleuten selbst zu. Gegen starken Frost erhalten die Mitarbeiter spezielle Körperschutzmittel wie Kälteschutzhauben, die Nase, Mund, Ohren und Hals bedecken. „Außerdem tragen die Mitarbeiter Winterlatzhosen oder wattierte Arbeitshosen sowie Arbeitsschutzstiefel mit Füßlingen“, sagt Simon.

Aufwärmen können sie sich in den Mannschafträumen auf den Tagebaugeräten. Die sind beheizt wie auch die Fahrerkabinen. In den Aufenthaltsräumen würden in der extrem kalten Zeit häufiger Teepausen gewährt.

Lagerbestände reichen für mehrere Tage

Da haben es die Beschäftigten im Kraftwerk einfacher. Die meisten Tätigkeiten erfolgen in Innenräumen. Kraftwerksleiter Christian Rosin weiß aber noch aus seiner eigenen Erfahrung als Kraftwerker im Schichtdienst, dass es vorkommen kann, dass man bei einer Arbeit im Inneren schwitzt und dann für 15 bis 20 Minuten raus in die grimmige Kälte muss.

Christian Rosin, Leiter des Kraftwerkes Lippendorf Quelle: André Neumann

Ansonsten droht dem Kraftwerk Ungemach durch Eis und Schnee höchstens von außen. Dann nämlich, wenn über längere Zeit Güterzüge nicht fahren können. Die bringen Kalk für die Entschwefelung des Rauchgases und holen den Gips ab, der bei diesem Prozess entsteht. Als Anfang der Woche keine Züge fuhren, dachte man im Kraftwerk schon über ein mögliches Szenario nach, falls die Bahnen länger nicht fahren sollten. Danach sehe es jetzt aber nicht mehr aus, so Rosin.

Zumal die Lagerbestände an Kalk für rund sieben Tage ausreichen. So wie auch die Mibrag im Tagebau Kohlevorräte für mehrere Tage bereithält. Es gebe sehr kooperative Absprachen mit der Mibrag, sagt Rosin, und einen Austausch über die jeweiligen Lagerbestände. So komme es nicht zu kritischen Situationen und die Produktion von Strom sowie von Wärme für Leipzig, Böhlen und Neukieritzsch sei gesichert.

Von André Neumann