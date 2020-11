Entsetzen bei Groitzsch: Schafe mit Armbrustpfeilen beschossen und verletzt

Groitzsch/Berndorf

Mit einer brutalen Pfeilattacke sind Schafe einer Herde in der Nähe von Berndorf schwer verletzt worden. Eine Woche nach der Untat sitzt den Groitzscher Hobbylandwirten Stefanie Radon und Christian Koschnicke der Schreck noch in den Gliedern. Drei ihrer insgesamt 50 Tiere wurden in der Nacht zum 4. November von einem oder mehreren Unbekannten mit Pfeil und Bogen beschossen, sodass sie veterinär behandelt werden mussten.

Posted by Stefanie Radon on Wednesday, November 4, 2020

Schafe in Füße und Fesselgelenke getroffen

„Es kann nur ein sicherer Schütze gewesen sein", mutmaßt Koschnicke, „denn wir reden hier von einer Auflagefläche von vielleicht zwei, drei Zentimeter.“ Die drei weiblichen Schafe wurden in den Fuß beziehungsweise in die Fesselgelenke geschossen, bei einem blieb sogar der Bolzen stecken. Die schwer verletzten Tiere mussten in einer Bornaer Tierarztpraxis notversorgt werden, eins wurde sogar zwei Tage stationär aufgenommen. Allein die Tierarztkosten belaufen sich derzeit auf rund 500 Euro. „Kleine Behinderungen werden sie auf jeden Fall zurückbehalten“, berichtet der Groitzscher, „die Verletzungen sind einfach gewaltig.“

Nach der Erstversorgung mit einem Druckverband haben die Hobbylandwirte die Schafe in eine Tierarztpraxis gebracht. Quelle: privat

Entsetzen beim Kontrollgang am Morgen

Noch am Abend vor dem schrecklichen Vorfall hatten die Züchter in ihrer Herde nach dem Rechten gesehen. Diese war in der Nähe der Neuseenmühle Berndorf in Richtung Hohendorf auf einer Weide von einem halben Hektar Größe stationiert. „Es war alles in Ordnung, wir haben nichts Auffälliges bemerkt.“ Beim Kontrollgang am nächsten Morgen traf Stefanie Radon fast der Schlag: „Über Nacht hat jemand unseren Tieren einfach in die Füße geschossen.“ Ihr Entsetzen hat sie auch in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht.

Der Mensch ist das größte Raubtier und Arschloch auf der Welt. Sachen die man nicht erleben will. Gestern Abend waren... Posted by Stefanie Radon on Wednesday, November 4, 2020

Bisher kein solcher Vorgang in der Region

Derartige Übergriffe haben die Tierfreunde noch nicht erlebt. „Ich habe gleich mit verschiedenen Landwirten in der Region telefoniert, aber bei niemandem ist so etwas schon mal vorgekommen“, erzählt Koschnicke. Er hält seine Tiere für den Eigenbedarf und setzt sie auch für die Landschaftspflege ein. „Es war das erste Mal.“ Noch am gleichen Tag setzten die beiden die übrige Herde „in einiger Entfernung um. Wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen“.

Ein solcher Armbrustpfeil (Bolzen) ist verwendet worden. Quelle: privat

Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei – Belohnung ausgesetzt

Die beiden Züchter erstatteten Anzeige gegen unbekannt. Der steckengebliebene Bolzen wurde zur Spurensicherung mitgenommen. Allerdings lässt kaum etwas auf den oder die Täter schließen, die deshalb auch noch nicht ermittelt sind, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Es seien auch keine Beobachtungen gemeldet worden. Hinweise nehme jede Polizeidienststelle entgegen. Die Tatzeit soll zwischen 3. November, 17.30 Uhr, und tags darauf, 9.45 Uhr, liegen; eventuell eher am Morgen wegen der Lichtverhältnisse und der Frische der Wunden beim Auffinden. Ermittelt wird wegen Jagdwilderei und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Für Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen, wurde eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Von Kathrin Haase