Entsetzen in Pegau: Weihnachtsdekoration zerstört und Fassaden beschmiert

Pegau

Grün ist normalerweise eine Farbe, über die sich viele freuen. Kündet sie beispielsweise vom Frühling. Doch grüne Farbe steht dieser Tage in Pegau für etwas ganz anderes: Vandalismus. Ob der neue Kindergarten „Regenbogen“, ob die Kirche, ob Wohnhäuser: Die Fassaden zahlreicher Gebäude wurden in jüngster Zeit von Unbekannten mit Farbe beschmiert.

Ärgerlich ist das gleichermaßen, doch gerade bei der Kindertagesstätte ist der Ärger noch ein Stück weit größer. Diese war schließlich erst im April dieses Jahres in Betrieb genommen worden und ergänzt seitdem das ohnehin schon breite Angebot für Kinder und Familien an Kindereinrichtungen und Schulen.

Zerstörungswut nicht halt vor Weihnachtsdekoration

Halt machten die Unbekannten auch nicht vor der Weihnachtsdekoration in der Elsterstadt. Diese wurde Opfer sinnloser Zerstörungswut. So wurden unter anderem die beleuchteten Weihnachtssterne an den Altstadtlaternen demoliert. Die Halterungen waren anschließend so dermaßen verbogen, dass sie aus Sicherheitsgründen vom Bauhof abgebaut werden mussten.

„Teile der Stadt bleiben damit ohne Weihnachtsbeleuchtung – eine traurige Angelegenheit“, machte Pegaus Bürgermeister Frank Rösel während der Stadtratssitzung am Mittwochabend deutlich. Insgesamt seien zehn Sterne in der Schlossergasse dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

Stadt setzt Belohnungen aus

Dabei sollte fremdes Eigentum doch in der Gesellschaft geachtet, aber nicht beschmiert, zerstört und in sonst einer Weise angegangen werden. Rösel und die Stadtverwaltung hoffen nun darauf, dass sich Zeugen melden. Von daher unterstützen sie auch die Ermittlungen der Polizei. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die Stadt Pegau für beide Vergehen jeweils eine Belohnung von 250 Euro aus. Hinweise nehmen das Ordnungsamt im Rathaus und die Polizei entgegen.

Pegau steht mit dem Problem Vandalismus bei Weitem nicht allein da. Erst vor wenigen Monaten waren im Pfarrholz in Groitzsch mehrere neue Infotafeln zerstört worden, die Kinder und Jugendliche gemeinsam mit der Pegauer Künstlerin Jiang Bian-Harbort gestaltet hatten.

Von Julia Tonne