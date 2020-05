Enttäuschung für Abschlussklasse: Offizieller Abiball fällt am Bornaer Gymnasium aus

Borna

Der Abschlussball gehört zu den Höhepunkten eines normalen Schülerlebens. Wenn es gut läuft, erinnern sich die Schulabgänger noch Jahrzehnte später an die letzte große gemeinsame Veranstaltung mit Klassenkameraden und Lehrern. Den Zwölftklässlern des Teichgymnasiums könnte in der Perspektive eine entsprechende Erinnerung fehlen. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr keinen offiziellen Abiturball.

Zum Thema:

Anzeige

Nach Corona-Zwangspause - Abiturienten kehren in Sachsen an Schulen zurück

Weitere LVZ+ Artikel

Schulen im Landkreis Leipzig gerüstet für Teil-Neustart in der Coronakrise

„Das können wir aus schulischer Sicht nicht verantworten“, macht Schulleiter Pascal Kühn klar. „Aber es schmerzt uns sehr.“ Denn es kommt in gewisser Weise einer Bestrafung der Schulabgänger gleich, wenn die im Unterschied zu vielen Schülergenerationen vor ihnen, unter welchen politischen Vorzeichen auch immer, keinen Schulabschluss mit Programm, Musik und in jedem Fall viel Spaß haben dürfen. Und selbst wenn das möglich wäre. „Uns fehlt der Planungsvorlauf“, so der Schulleiter.

Schulaula ist zu klein

Die Schulleitung bemühe sich derzeit um die Organisation einer feierlichen Zeugnisausgabe, wie sie zu den Traditionen jeder Schule gehört. Die Aula komme dafür nicht in Frage. Bei 92 Abiturienten würden zu einer Feierstunde mit Eltern und Lehrern knapp 400 Leute erwartet, die unmöglich in der Schulaula Corona-gerecht zu platzieren wären. Kühn: „Bei den schriftlichen Prüfungen hatten wir 30 Schüler in der Aula“, und nur diese Zahl habe sich mit entsprechendem Abstand platzieren lassen.

Alternativer Ort für die Zeugnisausgabe gesucht

Immerhin sucht die Schule nach einem alternativen Ort für die Zeugnisausgabe, die am 3. Juli stattfinden soll. Der lässt sich in Borna kaum finden. Das Stadtkulturhaus hat, wenn es günstig möbliert wird, ein Fassungsvermögen von etwa 300 Besuchern, allerdings ohne Berücksichtigung der gültigen Hygieneregeln. Bliebe nur das Kulturhaus in Böhlen, zu dem die Schulleitung auch Kontakt aufgenommen hat. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, so der Schulleiter, auch weil im Kulturhaus zunächst einmal ein passendes Hygienekonzept entwickelt werden muss. Womöglich finden mehrere Zeugnisausgaben statt, weil nicht alle Schüler nebst Anhang gleichzeitig in den großen Saal passen.

Hoffnung auf Ersatz

Eine gewisse Hoffnung gibt es auch noch für einen Ersatz-Abiturball, obwohl Pascal Kühn deutlich macht, dass die Schule die Verantwortung dafür nicht übernehmen kann. Damit spielt er den Ball indirekt weiter zu Schülern und Eltern. „Deren Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“

Von Nikos Natsidis