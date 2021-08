Erdbeer-Club Kitzscher: Kochkünstlerin mixt Cocktails im Workshop

Kitzscher

Am Wochenende startet der Erdbeer-Club Kitzscher in seine siebte Veranstaltungsrunde. Dahinter steckt ein Projekt des Vereins Kulturbahnhof Markkleeberg. Der hat sich zum Ziel gesetzt, die einstige Gaststätte im Kleingartenverein „Bergmanns Erholung“, die aktuell leer steht und für Feiern vermietet wird, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Einen Workshop soll es am Samstagnachmittag mit der Kochkünstlerin Paula Erstmann geben. „Wir wollen Cocktails, Limonaden, Sirup und Liköre mixen und verfeinern – am besten mit reifen Beeren und Kräutern aus den Kleingärten“, sagte Florian Krahmer vom Kulturbahnhof. Die Teilnahme sei kostenfrei. Wer mitmachen will, meldet sich bei ihm unter der E-Mail floriankrahmer.kbhf@gmail.com oder Telefon 0152/53532691.

Open-Air-Kino am Sonntag

Wie er weiter mitteilte, arbeitet die Kochkünstlerin vermehrt an der Schnittstelle zur Soziokultur: „Dabei nutzt sie das Medium Essen/Kochen, also das grundlegendste und vielleicht sinnlichste aller Bedürfnisse, um Gemeinschaft zu schaffen, Begegnungen zu ermöglichen und Grenzen zu überwinden.“

Hier probierte der Erdbeer-Club den neuen Pizza-Ofen aus. Kleingärtner steuerten Gemüse und Kräuter bei. Quelle: LVZ-Archiv

Am Sonntag ist der Erdbeerclub ab 19 Uhr für einen gemeinsamen Cocktail-Abend geöffnet, wo auch die neusten Kreationen vom Sonnabend ausprobiert werden können. Im Anschluss gibt es beim Openair-Kino einen Sommer-Film – Vorschläge seien willkommen.

Weitere Termine für den Erdbeer-Club in Kitzscher stehen bereits fest, und zwar an den Wochenenden 11./12. September und 30./31. Oktober.

Von cc