Erdbeer-Club sucht Freiwillige in Kitzscher

Der Verein Kulturbahnhof Markkleeberg, der in Kitzscher den Erdbeer-Club ins Leben gerufen hat und in diesem Jahr fortführt, sucht noch Freiwillige für die nächsten Veranstaltungen. Die vier Club-Wochenenden, an denen in diesem Jahr die Kulinarik im Mittelpunkt steht, setzen sich nämlich immer aus einem Workshop am Sonnabend und einem Fest am Sonntag zusammen.

Erst Workshop – dann Party

Die Grundgedanke: Erst lernt ein bis zu zehnköpfiges Workshop-Team Pizza oder Brot zu backen, Likör oder Limonade anzusetzen und andere Leckereien herzustellen. Tags darauf beköstigt die Truppe die Gäste am Garten-Vereinsheim „Zur Erdbeere“ in der Straße der Einheit.

Der Erdbeer-Club in Kitzscher den Pizza-Ofen am Vereinsheim im Vorjahr geschaffen und ausprobiert. Kleingärtner steuern Gemüse und Kräuter bei. Quelle: Mandy Putz

Akteure mit Ideen gesucht

Wenigstens einer der Workshops soll von einem Kitzscheraner geleitet werden, wünscht sich Simon Korn, Mit-Organisator des Erdbeer-Clubs. Freiwillige, die am besten noch eigene Ideen mitbringen, sind gern gesehen und melden sich am besten unter kontakt@erdbeer.club.

Die Termine für die geplanten Veranstaltungen sind 24. und 25. Juli (Pizza), 21. und 22. August, 11. und 12. September und 30. und 31. Oktober.

