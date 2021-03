Regis-Breitingen

Mehr als zehn Hektar, bebaut mit Lagerhallen und anderen Gebäuden, 65 Beschäftigte, 65 Lastwagen und mehrere eingemietete Firmen bilden am Rande von Regis-Breitingen ein florierendes Gewerbeareal, das manche Kommune neidisch werden lassen würde. Allerdings ist das hier nicht das Ergebnis einer öffentlichen Erschließung, sondern einer erfolgreichen privaten Firmengeschichte, die vor 30 Jahren ziemlich klein angefangen hat.

Ingo Sierpinski war 19 Jahre alt und Kraftfahrzeugmechaniker, als 1991 in der damaligen Großkelterei in Rötha die eigene Transportabteilung abgebaut wurden. Der junge Mann besorgte sich einen LKW W 50, setzte sich ans Steuer und transportierte als erster fremde Fahrer Saft. Am 1. Juni 1991 gründete er sein Transportunternehmen, stellte unter anderem Leute ein, die bei dem Getränkehersteller ihren Job verloren hatten.

Ein Lastwagen fährt auf das Firmengelände in Regis-Breitingen. Quelle: André Neumann

Die Firma siedelte sich ein paar Jahre später in Windischleuba bei Altenburg an, wo es bald zu eng und uneffektiv wurde. 2004 griff Sierpinski deswegen zu, als in Regis-Breitingen auf dem Areal der früheren Tagebau-Reparaturwerkstatt das Unternehmen Stamag insolvent war. Er kaufte damals die ersten sieben Hektar, später noch weitere Flächen des Industriegeländes und das einstige Kulturhaus. Er sanierte, baute um und aus und steckte bis heute rund zwei Millionen Euro in das Logistikzentrum.

Sohn steht schon in den Fußstapfen des Unternehmensgründers

Neben der Spedition, die sich vom reinen, international tätigen Fuhrunternehmen immer stärker zum universellen Logistiker wandelte, sind auf dem Gelände auch eine Musik- und Eventagentur rund um die Rockband Außensaiter, ein Metallbauunternehmen, ein Garten- und Landschaftsbau-Dienstleister und eine weitere Spedition eingemietet. Auch der städtische Bauhof nutzt hier Räume und Lager.

Sierpinskis Sohn Dominik ist 27, hat ebenfalls als Kraftfahrzeugmechaniker begonnen – heute heißt das Mechatroniker – und gehört schon zur Firmenleitung. Er präsentierte die Firma jetzt bei einem Besuch des Landrates im Unternehmen. Henry Graichen (CDU) zeigte sich beeindruckt über die Geschichte und bot die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsabteilung seines Hauses für weitere Entwicklungsschritte an.

Der Firmenchef Ingo Sierpinski (l.) und sein Sohn Dominik. Quelle: André Neumann

Bis zu 40 Stunden im Grenz-Stau

Lagerkapazitäten seien im Landkreis Leipzig durchaus knapp, weswegen Wirtschaftsförderer Markus Schmidt nach den freien Ressourcen fragte. 90 Prozent der Kapazitäten seien derzeit genutzt, so die Antwort. Man gehe aktuell daran, durch Regalsysteme Hallen noch besser auszunutzen. Darüber hinaus gebe es an den Rändern des Areals noch ungenutzte Gebäude, die aber erst saniert werden müssten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Generell wachse der Logistikanteil gegenüber dem Fuhrgeschäft weiter. Was laut Sierpinski Junior auch an zu wenigen verfügbaren Fahrern liege. Ganz aufgeben werde man das Speditionsgeschäft aber nicht. Auch wenn das in Zeiten von Corona von Unwägbarkeiten begleitet war und ist. Auch Fahrer des Regiser Unternehmens standen kurz nach den Grenzschließungen am Übergang nach Tschechien 30 bis 40 Stunden im Stau.

Kreise zu Bergbau und Saft schließen sich

Zur langen Liste der Kunden im Fuhrgeschäft gehört derzeit unter anderem der Paketdienstleister DHL aber auch der große amerikanische Konsumgüterhersteller Procter und Gamble, zu dem bekannte Marken aus Körperpflege, Babyartikeln und Haushaltsartikeln gehören.

Hier lagern Tagebau-Transportbänder auf riesigen Rollen. Quelle: André Neumann

Und in mindestens zwei Bereichen schließen sich derzeit Kreise zu den Wurzeln. In einem vorläufig nur für einige Monaten laufenden Geschäft mit dem Bornaer Unternehmen Tip Top lagern in einer Sierpinski-Halle riesige Rollen mit Transportbändern für einen Braunkohle-Tagebau der Mibrag.

Und schon seit 2016 ist Sierpinski auch wieder für den Röthaer Getränkehersteller tätig, der heute Sonnländer heißt. Für das Unternehmen der Edeka-Gruppe werden Säfte gelagert und deutschlandweit transportiert. Außerdem werden Sonnländer-Fahrzeuge in der eigenen Werkstatt repariert.

Von André Neumann