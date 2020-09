Ergebnisse noch über Nacht: Zweite Corona-Test-Reihe am Gymnasium in Borna

Borna

Die meisten haben wieder mitgemacht. Am Donnerstag Vormittag fand im Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna die zweite Runde eines groß angelegten Corona-Reihen-Tests in Sachsen statt. Wieder waren in der Aula mehrere Stationen für Fieber messen, Rachenabstrich und Blutentnahme vorbereitet worden.

An denen erwarteten Projektleiterin Anne Jurkutat und Mitarbeiter ihres knapp zwanzigköpfigen Teams Schüler der siebenten und der elften Klassen und Lehrer, die sich zwei Testproben abnehmen ließen. Einen Rachenabstrich für den Test auf eine aktuelle Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 und ein paar Milliliter Blut für den Nachweis von Antikörpern, die sich nach einer durchgemachten Infektion bilden würden.

Stäbchen im Rachen ist für viele unangenehmer als der Pieks

Zum Test aufgerufen waren dieselben Schüler und Lehrer, die schon im Juni teilgenommen hatten. Und die jetzt offenbar schon erfahrene Testpersonen waren. Denn schon nach gut einer Stunde hatten alle jetzigen Siebentklässler, die sich erneut testen lassen wollten, die Prozedur hinter sich. Schneller als erwartet.

Einer derjenigen, die Rachenabstriche abnahmen, war Armin Eberle, ein 25-jähriger Doktorand, der die Mitarbeit an der Testreihe für seine Doktorarbeit nutzt. Er fragt alle seine Testpersonen, ob sie den Pieks bei der Blutentnahme oder den Rachenabstrich schlimmer finden. Und ist gar nicht sehr erstaunt, dass die meisten eher das Stäbchen im Hals als unangenehm empfinden.

Da könnten einem Kind durchaus mal die Tränen kommen, spricht Eberle aus Erfahrung. „Jetzt beim zweiten Mal haben sie aber keine Angst mehr“, sagt der junge Mann.

Der amtierende Schulleiter des Bornaer Gymnasiums, Axel Mohr, im Gespräch mit Anne Jurkutat von Life Child. Quelle: André Neumann

Keine Infektion bei erster Testreihe nachgewiesen

Borna ist in der aktuellen Testreihe die zwölfte Schule, an der das Team der Ambulanz Life Child, die für die Studie der Universitätsklinik arbeitet, ihre Tests vornimmt. Insgesamt sind 18 Schulen in Sachsen daran beteiligt. Und nach der ersten Testreihe im Juni waren die Autoren der Studie überzeugt: „Es ist angesichts der aktuellen Datenlage richtig die Schulen in Sachsen wieder zu öffnen“, wie es in einer Pressemitteilung der Uni Leipzig hieß.

Denn unter den damals 2599 Getesteten sei keine aktive Infektion gefunden worden. Antikörper wurden bei nur 0,6 Prozent der Probanden nachgewiesen.

Der neue amtierende Schulleiter Axel Mohr hat sich selbst auch schon gleich am Morgen testen lassen, obwohl er im Juni noch nicht dabei war. Er rechnet damit, dass diesmal rund 200 Schüler und Lehrer mitmachen werden.

Gutes Gefühl überwiegt auch in der zweiten Testreihe

Hat er angesichts wieder steigender Infektionszahlen Angst, dass an seinem Gymnasium diesmal positive Tests dabei sein könnten? „Nicht wirklich“, lautet die Antwort, er habe ein gutes Gefühl. Darin bestärkt ihn auch Anne Jurkutat. Nach den bisherigen Schulen habe sie „von der Tendenz her nicht das Gefühl, dass es mehr positive Ergebnisse gibt“, sagt sie.

Sollte eine aktuelle Infektion nachgewiesen werden, erfährt sie es zuerst. Über Nacht noch vor der morgendlichen Fahrt zur nächsten Schule. Dann würde sie zuerst die Eltern informieren, damit die ihr Kind zu Hause lassen, den Schulleiter und natürlich das Gesundheitsamt, welches dann über Maßnahmen zu entscheiden hätte.

Axel Mohr hat sich schon testen lassen. Quelle: André Neumann

Mohr geht davon aus, dass in einem solchen Fall nicht gleich die ganze Schule geschlossen werden müsste. „Ich glaube“, sagt der Schulleiter, „das Gesundheitsamt ist auf Grund der gesammelten Erfahrungen so aufgestellt, dass behutsam reagiert werden kann.“ Die Studie läuft unterdessen weiter. Nach den Herbstferien wird an den ausgewählten Schulen die dritte Testreihe stattfinden.

Von André Neumann