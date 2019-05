Borna

Wer am Sonntag die vorläufigen Wahlergebnisse von Europa- und Kommunalwahl mitverfolgen will, ist in den Goldenen Stern nach Borna eingeladen. Ab 18 Uhr können Besucher dort nach Eingang der Schnellmeldungen die vorläufigen Ergebnisse und die vorläufige Verteilung der Stimmen auf die Bewerber an einer Leinwand verfolgen.

Busshuttle zum Wahllokal in Neukirchen

Wie die Stadt außerdem mitteilt, werde ein Busshuttle zum Wahllokal in Neukirchen (Hort an der Grundschule) eingerichtet. Der Bus fährt ab Haltestelle Wyhra um 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 Uhr. Die Rückfahrt vom Wahllokal in Neukirchen erfolgt unmittelbar nach dem Wahlgang. Die Fahrten werden von der Feuerwehr Wyhra durchgeführt.

Von Julia Tonne