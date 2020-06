Erhalt der Kegelbahn: Kahnsdorf braucht einen Verein

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Axel Dietrich ist fest entschlossen. Der Betreiber einer Autowerkstatt in Kahnsdsorf möchte die Kegelbahn im Ort kaufen. Der Gemeinderat wird aus seiner Sitzung am Dienstagabend, 23. Juni ab 18 Uhr im Gemeindeamt, voraussichtlich über den Verkauf der zwei Grundstücke entscheiden.

Der Kahnsdorfer weiß, was er tut. Er kennt die Kegelbahn bestens, denn er gehört seit sechs Jahren zu einer der drei Gruppen, die sie regelmäßig nutzen. Er weiß, dass das Dach undicht ist, dass die Fenster kaum schließen, die Bahn holperig ist und die Kegel immer noch auf altertümliche Weise per Hand aufgestellt werden müssen. Und er kennt die Problematik: Die Gemeinde wird in den maroden Flachbau kein Geld mehr investieren, die Kegler aber möchten ihre Freizeitbeschäftigung nicht aufgeben.

Wenigstens das Dach müsste abgedichtet werden

„Das ist meine Lösung für die Sache“, sagte Dietrich kürzlich im Ortschaftsrat über den beabsichtigten Kauf. Mindestens fünf Jahre, so werde es vermutlich im Kaufvertrag festgelegt, müsse er die Kegelbahn erhalten. Und das wolle er auch, versicherte er in der Sitzung.

Und sprach zugleich darüber, wie er sich das mit dem bröckeligen Bau vorstellt. Wenigstens das Dach müsse abgedichtet werden, und das möglichst noch vor dem kommenden Herbst und Winter. Dabei und bei anderen nötigen Arbeiten setze er auf Unterstützung von Kegelfreunden, eventuell auch auf Fördermittel.

Um die zu bekommen, wäre es allerdings hilfreich, wenn aus den losen Kegler-Gruppen ein Verein würde. Uwe Günther, Gemeinderatsmitglied aus Kahnsdorf und auch Kegler, meint, er versuche schon seit einiger Zeit, eine Vereinsgründung anzuschieben, sei damit aber noch nicht weit gekommen.

Mehrwertsteuer-Regelung bringt Volksfeste in Gefahr

Dabei wäre ein solcher nicht nur für die Kegelbahn wichtig. In Kahnsdorf geht es nämlich auch um die Zukunft des Feuerwehr- und Parkfestes. Wie in vielen kleinen Orten üblich wurde auch dieses äußerst beliebte Fest bisher von Engagierten aus dem Ort, vor allem der Feuerwehr, organisiert und über die Gemeinde abgerechnet.

Damit aber könnte Schluss sein, wenn die Kommunen ab dem kommenden Jahr für Tätigkeiten, die gewerblichen Charakter haben, Mehrwertsteuer ausweisen müssen. Der Aufwand für Volksfeste könnte dann für Kommunen zu groß werden. Im Ortschaftsrat war man sich weitgehend einig, dass sich künftig ein Verein um das Fest kümmern sollte.

Erfolgreiche Bewerbung beim sächsischen Mitmach-Fond

Schon im Zusammenhang mit einem Brandbrief aus Kahnsdorf, in dem Ortschaftsrätin Heidrun Müller Ende des vorigen Jahres das Auseinanderdriften von Alt- und Neu-Kahnsdorf als Gefahr benannt hatte, war ein Bürgerverein als mögliche Lösung ins Gespräch gekommen. Jetzt regte Ortschafts- und Gemeinderatsmitglied Werner Winkler noch einmal an: „Es muss aus den drei Kegelgruppen und der Feuerwehr ein Verein entstehen.“

„Wir als Bürger werden das wohl in die Hand nehmen und einen Verein gründen müssen“, zeigte sich auch Kerstin Tille überzeugt. Die Kahnsdorferin führt die Geschäfte beim TSV Lobstädt und weiß: „Ein Verein ist nicht ganz einfach, aber auch kein Hexenwerk.“

Ganz persönlich hat sie die Dinge um die Kegelbahn gemeinsam mit Michael Günther schon einmal erfolgreich in die Hand genommen. Bei der diesjährigen Auflage des sächsischen Mitmach-Fonds hat sie die Reparatur von Dach und Fenstern in der Kegelbahn als Projekt eingereicht. Das Vorhaben ist berücksichtigt worden.

Von André Neumann