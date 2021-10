Erkämpfte Hilfe: Sozialpädagogin startet Projekte im Jugendclub Kitzen

Pegau

Fast ein bisschen aus dem sprichwörtlichen Häuschen ist der Pegauer Ortsteil Kitzen. Der Grund dafür: Im Jugendclub im Kulturhaus gibt es jetzt mit Lisa Geppert eine Sozialpädagogin, die einen festen Tag in der Woche Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche aus den Dörfern ist. Das ist in gewisser Weise ein Novum, denn seit Jahren wird die Jugendarbeit von ehrenamtlich helfende Eltern am Laufen gehalten.

Aktivität für Personalstelle in der Jugendarbeit

Zwar gab es vor ein paar Jahren kurzzeitig bessere Zeiten, als eine Betreuerin über den Bundesfreiwilligendienst gestellt wurde, die sich engagiert und kreativ einbrachte. „Doch dann war jahrelang Flaute, gab es keine Stelle für die Kitzener Jugendarbeit“, erzählt Ortschaftsrätin Antje Müller. Sie hatte den Jugend-Freizeittreff 2012 ins Leben gerufen und kontinuierlich dafür gesorgt, dass im ehrenamtlich verfügbaren Zeitrahmen Projekte für Kinder stattfinden und überhaupt ein Platz für den Nachwuchs im Kulturhaus zur Verfügung steht. Um so glücklicher sei sie nun über diesen einen festen Tag für Geppert.

Der allerdings war mühsam erkämpft. Müller selbst hatte beim Jugendamt des Landeskreises eine Personalstelle für die Kitzener Jugendarbeit beantragt – mit Erfolg. „Eine Förderstelle wurde genehmigt“, sagt Müller. Doch der Erfolg hatte zunächst einen schalen Beigeschmack. Denn die Diakonie Leipziger Land, die Träger der beiden Jugendbüros in Pegau und Groitzsch ist, nutzte die Personalstelle lediglich für die Kernstadt Pegau, wofür Geppert im Frühjahr dieses Jahres eingestellt wurde. „So war das aber nicht gedacht“, macht Müller deutlich, vielmehr sei der zusätzliche Posten für Kitzen und Pegau gleichermaßen bewilligt worden.

Vor-Ort-Termin bringt Klärung, wer von Fachkraft profitiert

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Sozialpädagoge Steffen Meißner die beiden Jugendbüros in der Elsterregion betreut. Geppert übernahm dann den Pegauer Standort in der Breitstraße 23, sodass sich Meißner auf die Jugendarbeit in Groitzsch konzentrieren konnte.

Doch weil Geppert zunächst ausschließlich in Pegau eingesetzt wurde, habe es im Sommer mit Vertretern von Landratsamt und Diakonie, Antje Müller und Guido Voigt, dem Pegauer Amtsleiter für Finanzen und Soziales, einen Vor-Ort-Termin in Kitzen gegeben, der Aufschluss darüber bringen sollte, wer denn nun von der zusätzlichen Stelle profitiert.

Die Antwort von Seiten des Landkreises war – und ist – eindeutig. „Der Einsatz der Fachkraft soll bedarfsgerecht vor Ort geregelt werden (zum Beispiel zwei Tage Jugendbüro Pegau, zwei Tage JC Kitzen)“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit. Und von Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) heißt es, dass der Einsatz von Geppert in Kitzen längst geplant war.

Jugendhilfeausschuss bewilligt Fachkraft für Pegau/Kitzen

Hinter der Förderung einer separaten Fachkraft für die Stadt Pegau ab 2021 steht der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November des vergangenen Jahres. Zwei Gründe führt Laux dafür an. Zum einen erfülle Pegau die Kriterien für eine eigene Fachkraftstelle, zum anderen gebe es seit 2011 ständige Bedarfsanzeigen zur regelmäßigen Betreuung der Kinder im Jugendclub Kitzen. Heißt: Die Diakonie hätte von Beginn an die Sozialpädagogin auch in Kitzen einsetzen sollen.

Nun startet Geppert ihr Wirken in Kitzen in den Herbstferien. Sie bietet am 27. Oktober von 10 bis 15 Uhr Kürbisschnitzen und Basteleien für Halloween an, tags darauf gibt es dann von 10 bis 15 Uhr eine große Halloween-Party.

„Dennoch helfen auch unsere Eltern weiter mit“, macht Müller deutlich. Diese würden Angebote in den Nachmittagsstunden unterbreiten. Für 2022 sind zusätzlich von engagierten Eltern regelmäßige Angebote von Yoga über Schnitzen bis hin zu Bastelnachmittagen in Vorbereitung, um den Jugend-Freizeittreff im Kulturhaus für die ständig steigende Zahl an Kindern bekannt zu machen und sinnvolle Freizeitaktivitäten anzubieten.

Ausweitung der Öffnungszeiten in Kitzen ist denkbar

Mit Müller und den Eltern ist mittlerweile besprochen, dass Geppert ab November jeden Montag in den Ortsteil kommt. Laut Landratsamt sei gar denkbar, die Öffnungszeiten im Jugendclub Kitzen auf zwei Tage pro Woche zu erweitern.

Von Julia Tonne