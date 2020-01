Borna

Unbekannte haben am Montag oder Dienstag das Büro Der AfD in Borna beschädigt. Durch einen Steinwurf ging die Glasscheibe der doppelflügeligen Glaseingangstür zu Bruch. Außerdem wurde ein Aufkleber an der Eingangstür angebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bezifferbar.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in Borna, Telefonnummer 03433 2440 zu melden.

Von LVZ/gap