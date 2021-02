Erneut Elsteraue bei Pegau überspült – aber Pegel unter Alarmstufe 2

Elstertrebnitz

Das südliche Neuseenland hat am Wochenende eine wesentlich größere Wasserfläche als üblich gehabt. Die Aue der Weißen Elster im Raum Pegau war erneut zu einem Großteil überspült worden. Das Hochwasserwehr an der Bundesstraße 2 hatte weiterhin regulierend eingegriffen, teilte der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) mit. Er hatte sich sowohl am Sonnabend- als auch Sonntagmorgen die Funktionsfähigkeit der Anlage angesehen.

Sie bestimmt den Wasserstand des Profener Elstermühlgraben für die Gemeinde und lenkt das „überschüssige“ Wasser in die Flutungsbereiche. Nach seinem zweiten Besuch am Wochenende informierte Zühlke über den Rückzug des „Hochwassers“. Es habe zu keiner Zeit Grund zur Besorgnis bestanden.

Elster-Pegel unter der Alarmstufe 2

Aufgrund der Schneeschmelze im Tauwetter hatte auch die Weiße Elster größere Mengen mit sich geführt. Am Pegel Zeitz (vor Pegau/Elstertrebnitz) wurde die Prognose (3,57 Meter) am Freitagmittag deutlich übertroffen (12 Uhr, 3,80 Meter), doch blieb der Stand noch weit von der Alarmstufe 2 (4,25 Meter) entfernt. Seitdem fällt das Wasser kontinuierlich. Es war am Sonntag, 20 Uhr, bei 3,39 Meter. Am Montag sollte der Wert der Alarmstufe 1 (3,25 Meter) unterschritten werden.

Am Pegel Kleindalzig (hinter Pegau/Elstertrebnitz) war das erwartete Übersteigen der Alarmstufe 2 (2,00 Meter) knapp verpasst worden. Der jüngste Höchststand waren die 1,97 Meter am Sonnabend zwischen 13 und 22 Uhr. Ein recht langsamer Rückgang führte bis Sonntag, 20 Uhr, zu 1,86 Meter (Alarmstufe 1 – 1,80 Meter). Die Vorhersage kündigt hier ein noch deutlicheres Absinken an. Am Dienstagabend könnte der Pegelwert unter einem Meter liegen.

Von Olaf Krenz