Regis-Breitingen

Zum vierten Mal in diesem Jahr musste die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Jugendstrafvollzugsanstalt (JSA) Regis-Breitingen anrücken. Die Kameraden wurden am Donnerstag gegen 16.45 Uhr alarmiert, nachdem erneut ein Häftling Feuer in einem Haftraum gelegt hatte. Zum Einsatz kamen Kameraden und Löschfahrzeuge der Wehren Regis-Breitingen und Ramsdorf sowie die Bornaer Drehleiter mit Besatzung. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Die Brandschützer gingen unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr gegen das Feuer vor, informiert Sprecher Marvin Timmler. Anschließend wurde der Bereich mit dem Überdrucklüfter belüftet. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Von okz