Erneut Krawalle auf dem Bornaer Markt

Borna

Bedrohliche Szenen spielten sich in der Silvesternacht auf dem Bornaer Markt ab. Junge Männer zünden Batterien von Böller und tauchen die Stadt in einen ohrenbetäubenden Lärm. Schnell steht der Platz in einem dichten Nebel. Besucher beobachten, wie die Böller auf den Weihnachtsbaum gerichtet worden seien, um diesen zu entzünden. Auch auf Passanten sei mit Böllern geschossen worden. Außerdem sollen rassistische Sprüche skandiert worden sein.

Beschwerden von Anwohnern in Borna

Später zog die Gruppe Richtung Bahnhof ab. Die Polizei bestätigte am Neujahrstag, dass sich Anwohner beschwerten, weil ihrer Auffassung nach die gezündeten Feuerwerkskörper offensichtlich nicht aus zertifizierter Produktion stammten. Nähere Angaben zu den Ereignissen machte die Polizei jedoch nicht.

Bereits im vorigen Jahr war es zu Krawallen auf dem Bornaer Marktplatzgekommen. Durch die Heftigkeit des Feuerwerkes war das Pflaster beschädigt worden. Vandalen hatten den Zaun um den Weihnachtsbaum aus der Verankerung gerissen und aus abgesägten Ästen ein Lagerfeuer entfacht. Im Nachgang der Ereignisse hatte sich eine Debatte um die Videoüberwachung des Platzes entzündet.

Von Birgit Schöppenthau