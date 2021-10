Erneut Thema: Gemeinderat Elstertrebnitz spricht über Funkmast-Bau

Elstertrebnitz

Die Errichtung eines Funkmastes, das Verkehrswertgutachten zur Konsum-Immobilie im D-Dorf und die Trassenführung einer Stromleitung: Der Elstertrebnitzer Gemeinderat hat durchaus spannende Themen auf der Tagesordnung seiner nächsten Sitzung. Diese findet am 14. Oktober, wie gewohnt, öffentlich in der Turnhalle gegenüber der Förderschule statt. Der Beginn ist diesmal um eine halbe Stunde vorgezogen – auf 19 Uhr. Interessenten sind willkommen.

Erneute Vorlage von Funkmast-Projekt

Über die Errichtung eines Funkmastes hatte der Gemeinderat bereits im Mai 2020 entschieden. Damals mit einem einstimmigen Nein, weil zu wenig Informationen vorgelegen hatten. In der folgenden September-Sitzung hatte Bürgermeister David Zühlke (CDU) dann von einem „suspekten“ Vor-Ort-Termin berichtet. Wobei er sich auf weiter fehlende Details und Gutachten sowie die Unkenntnis von übergeordneten Behörden zu dem Projekt bezogen hatte.

Allerdings beabsichtigt Vodafone tatsächlich, nahe des Futtersilos hinter der Bundesstraße 2 einen Funkmast zu bauen. Er soll der Ersatz sein, wenn die Vertragslaufzeit für die Mobilfunkantennen am Pegauer Wasserturm ausläuft. Ein neuerlicher Beschluss steht aber noch nicht vorm Elstertrebnitzer Gemeinderat, es geht um eine Beratung.

Dorfkonsum, Gartenverein und Ehrungen

Außerdem sollen die Abgeordneten ein Grundstück in der Erweiterung vom Wohngebiet I verkaufen und zum Verlauf der benachbarten 110-Kilovolt-Leitung entscheiden. Weitere Themen sind ein Gutachten zum alten Dorfkonsum, den die Gemeinde erwerben und wiederbeleben will, sowie ein Konzept für die Sanierung des Vereinsgebäudes in der Gartensparte „Glück Auf“. Und schließlich, so kündigt der Bürgermeister an, sind drei Ehrungen vorgesehen, darunter zwei mit höheren Feuerwehr-Auszeichnungen. Es müssen die Corona-Regelungen beachtet werden.

Von okz/jto