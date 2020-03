Erneut tote Person in Regiser Wohnung gefunden

Regis-Breitingen

Zum zweiten Mal in diesem Monat haben Einsatzkräfte in Regis-Breitingen einen Menschen tot in seiner Wohnung gefunden. Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 9.40 Uhr zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst in die Thomas-Müntzer-Straße gerufen, wo sie nach der erfolgreichen Hilfeleistung die Einsatzstelle an die Polizei übergab. Die Beamten entdeckten dann die leblose Person.

Schlüssel hat im Türschloss gesteckt

Laut Polizeidirektion Leipzig hatte ein Verwandter die Oma nicht mehr erreichen können, woraufhin er die Rettungsleitstelle anrief. Die informierte dann die Polizei und schließlich die Feuerwehr, weil ein Schlüssel im Schloss der Wohnungstür steckte. Der hinzugerufene Hausarzt stellte einen natürlichen Tod der 76-jährigen Frau fest. Damit sind keine weiteren Ermittlungen erforderlich, hieß es weiter. Die Angehörigen kümmern sich nun um die Bestattung.

Erster Leichenfund am März-Anfang

Zu Monatsbeginn hatten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Regiser Auenstraße ebenfalls nach einer Türöffnung einen toten Mann gefunden. Dort allerdings war von Beamten der Kriminalpolizei zunächst stundenlang untersucht und ermittelt worden, weil die Todesursache nicht leicht festgestellt werden konnte. Nach einer Leichenschau vor Ort hatte aber doch ein Bestattungsinstitut den Toten übernommen.

Von okz