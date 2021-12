Erneuter Unfall am Röthaer A-72-Ende: Fahrerin leicht verletzt

Rötha

Am vorläufigen Nord-Ende der Autobahn 72 hat sich ein weiterer Verkehrsunfall ereignet. Wobei der diesmal noch vor der Linkskurve mit dem Tempolimit lag. Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam ein Pkw Ford circa 500 Meter vor der Anschlussstelle Rötha nach rechts von der Richtungsfahrbahn Leipzig ab. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das Auto drehte sich erst, überschlug sich dann und blieb auf dem Fahrzeugdach im angrenzenden Graben liegen. Die 23-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von LVZ