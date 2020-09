Böhlen

Erst ein offener Brief, dann Gespräche mit dem Bauamtsleiter, nun folgt noch eine Unterschriftenliste. All diese Bemühungen richten sich gegen das Vorhaben des Leipziger Unternehmens R & T Consult. Das plant, in der Ernst-Thälmann-Straße in Böhlen die Schaffung von 14 Baugrundstücken. Doch bei den Anwohnern stoßen die Pläne nicht nur auf Unmut, sondern auf Widerstand. Die Unterschriften sollen diesen noch einmal verdeutlichen.

„Die Bebauungspläne des Investors mit einer Straße und 14 Einfamilienhäusern widersprechen dem aktuellen Flächennutzungsplan und kommen einem Wärmespeicher gleich. Da bleibt kein Platz für einen alten Baumbestand!“, heißt es in der Petition, die kürzlich sowohl dem Böhlener Bürgermeister Dietmar Berndt als auch den Stadträten zugegangen ist. Die Initiative zu diesem Schritt war von Anwohner Falk Streller ausgegangen. Die Kritik aller Anwohner richtet sich nicht nur gegen das Bauvorhaben, sondern auch gegen die Stadtverwaltung, die zu spät über die Planungen informiert haben soll.

Leipziger Unternehmen R&T Consult plant 14 Eigenheime

Wie berichtet, hatte R & T Consult ein rund 10 000 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Ernst-Thälmann-Straße und den Bahnschienen über die Plattform Ebay-Kleinanzeigen gekauft und will dort in absehbarer Zeit Baugrund für Eigenheime schaffen. Allerdings müssten für das Vorhaben kleine Gärten, Garagen und der jetzige Baumbestand weichen. In jahrelanger Arbeit hatten die Anwohner auf dem Streifen grüne Oasen angelegt. So entstand eine Art kleine Gartenanlage. Und die soll auch künftig erhalten bleiben.

Mit einer Petition und Unterschriftenliste wehren sich die Anwohner der Thälmann-Straße gegen das Bauvorhaben. Quelle: privat

„Unsere grünen Ressourcen sind uns außerordentlich wichtig und durch nichts zu ersetzen. Dabei ist ein ökologischer Ansatz auch immer ein soziales Bekenntnis! Der Baumbestand in Deutschland als Feuchtigkeitsspeicher ist durch die Klimaerwärmung gefährdet. Schon heute sind 40 Prozent des Baumbestandes in Deutschland durch Trockenheit geschädigt. Auch in den Städten muss man sich auf den Klimawandel einstellen und möglichst viele Grünflächen als natürliche Wasserspeicher erhalten!“, fordern die Anwohner mit ihren Unterschriften. Ihr Anliegen ist es, kein Bebauungsplanverfahren für das Areal zu genehmigen.

Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema

Die Petition von Seiten der Anwohner ergänzt ein Schreiben, das der Böhlener Buchautor Michael Wendel bereits an Bürgermeister und Stadträte verschickt hatte. In einem offenen Brief hatte er auf zwei Fakten hingewiesen. Zum einen darauf, dass die jetzigen Anwohner in mühevoller Arbeit und über Jahre hinweg das Areal entlang der Eisenbahnlinie gehegt und gepflegt haben. Zum anderen darauf, dass schon wieder ein Stück Natur verschwinden würde.

Am kommenden Donnerstag, 24. September, befasst sich der Stadtrat mit dem Thema. Unter dem Tagesordnungspunkt „Neuaufstellung des Bebauungsplanes Wohngebiet Ernst-Thälmann-Straße als Bebauungsplan der Innenentwicklung“ entscheidet das Gremium, ob es eine Zukunft für das Vorhaben von Seiten der R & T Consult gibt oder ob das Gelände in seinem jetzigen Zustand erhalten bleibt. Die öffentliche Sitzung beginnt 18.30 Uhr. Weil wegen der Brisanz des Themas so viele Zuhörer und Anwohner erwartet werden, weicht der Stadtrat auf den Großen Saal aus.

