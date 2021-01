Eröffnung in neuen Räumen: Musikschule in Borna unter einem Dach

Borna

Noch nutzt die Musikschule Landkreis Leipzig in Borna Räume an verschiedenen Standorten in der Stadt. Etwa im Teichgymnasium oder auch in der Förderschule in der Luckaer Straße. Damit ist in wenigen Wochen Schluss. Dann soll die Musikschule in die Räume des ehemaligen Jobcenters in der Deutzener Straße 24 ziehen. „Daran ändert auch Corona nichts", erklärt Klaus-Dieter Anders, Betriebsleiter des Kommunalen Eigenbetriebs Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig.

Verbesserung für die Musikschule in Borna

Für den Unterricht an der Musikschule, die bis vor einem halben Jahr den Namen „ Ottmar Gerster" trug, eine wesentliche Verbesserung. Immerhin lasse sich damit der gesamte Musikunterricht in der Stadt Borna unter einem Dach konzentrieren – mit Ausnahme der Tänzer, die weiterhin im Stadtkulturhaus üben. Von einer Zentrale der Landkreis-Musikschule will Betriebsleiter Anders aber dennoch nicht sprechen. „Wir haben 30 Standorte im Landkreis“, sagt er. Dezentralität sei so weiterhin ein wichtiger Wert für die musikalische Bildungseinrichtung.

Ins ehemalige Jobcenter in der Deutzner Straße soll Ende Februar die Musikschule des Landkreis Leipzig einziehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Platz für 200 Leute in der Bornaer Jahnstraße

Etwa 25 Räume stehen Lehrern und Schülern künftig zur Verfügung. Lediglich das Musikschulorchester findet in dem neuen Domizil keinen Platz. Dafür aber in der Jahnstraße 24a, die künftig ebenso vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur genutzt wird. Dort entsteht auch ein Saal, der für Orchesterproben der Musikschule ebenso wie für Veranstaltungen genutzt werden kann. Fassungsvermögen: bis zu 200 Personen, was in Zeiten von Covid-19 bedeutet, dass, sofern das überhaupt wieder möglich ist, unter Einhaltung der Abstandsregeln vielleicht Veranstaltungen mit 40 Besuchern denkbar sind. Die Arbeiten in der Jahnstraße 24a sollen in diesem Jahr beginnen, wobei zunächst Heizung und Sanitäranlagen erneuert werden. Bis vor zwei Jahren wurde das Gebäude, das jetzt für 2,5 Millionen Euro saniert wird, von der FAA Bildungsträgergesellschaft Borna GmbH genutzt.

Kosten von mehr als zwei Millionen Euro

Die Kosten für den Umbau des ehemaligen Jobcenters, das sich mittlerweile in der Brauhausstraße befindet, belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro. Die Bauarbeiten liegen hier „in den letzten Zügen“, wie Klaus-Dieter Anders sagt. Demnächst beginnt der Umzug, mit dem auch Klaviere und Flügel in die neuen Räume kommen.

Corona machte auch dieser Baustelle zu schaffen. „So konnten bislang die Bodenfliesen fürs Treppenhaus noch nicht geliefert werden. Manchem Handwerker fielen auch Mitarbeiter aus, weil diese ihre Kinder betreuen mussten“, erklärt Landkreissprecherin Brigitte Laux. „Derzeit arbeiten im Gebäude noch Elektriker und Maler, die Arbeiten der meisten anderen Gewerke wurden bereits abgenommen. Offen sind noch kleinere Restarbeiten wie die Verschweißung des Bodenbelages, die Feineinstellung der Türen und ähnliches. Auch der Abnahmetermin für die Brandschutzprüfung ist noch im Januar geplant.“ Als Einzugstermin nennt Laux voraussichtlich Anfang Februar.

Keine große Eröffnungsfeier

An eine große offizielle Eröffnung ist unter Pandemiebedingungen allerdings vorerst nicht zu denken. Stattdessen hofft Anders darauf, „dass hier einige Musiklehrer nach den Winterferien mit dem Unterricht beginnen können“.

