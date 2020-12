Erst Poliklinik, dann Ärztehaus in Geithain

Geithain

Ein Haus, das Generationen von Geithainern und Menschen des Umlands frequentierten und das bis heute für Tausende eine wichtige Adresse ist, wird 50: Das heutige Ärztehaus in der Robert-Koch-Straße ging als Poliklinik am 11. Dezember 1970 – Tag der Mitarbeiter des Gesundheitswesens in der DDR! – in Betrieb.

Anzeige

Es löste das kleine Stadt-Ambulatorium ab und bedeutete für die medizinische Versorgung im Kreis Geithain einen Quantensprung. Da Corona ein Treffen ehemaliger Mitarbeiter zurzeit unmöglich macht, erinnern sich zwei Ärzte und die Oberschwester an ein Haus, das von Allgemeinmedizin bis Zahnheilkunde, von Chirurgie bis Orthopädie, von HNO bis Gynäkologie viele Professionen unter einem Dach bündelte, Labore und Therapieeinrichtungen inklusive.

Hannelore Kyber, Dr. Gunter Hegenbarth und Ilona Denecke (von links) vor dem heutigen Ärztehaus. Quelle: Ekkehard Schulreich

Poliklinik zählte 120 Mitarbeiter

„In ihren besten Jahren war unsere Poliklinik ein Paradebeispiel weit über unseren Kreis hinaus“, sagt Dr. Gunter Hegenbarth. Der heute 77-Jährige kam Mitte der sechziger Jahre nach Geithain, übernahm im Neubau die Leitung der Kinderabteilung, kümmerte sich später als Kreisarzt um sämtliche Einrichtungen des Gesundheitswesens inklusive Kinderkrippen und Seniorenbetreuung. Rund 120 Mitarbeiter zählte die Poliklinik, deren Grundstein im November 1967 gelegt wurde. Sie behandelte nicht nur Patienten, sondern bildete auch mittleres medizinisches Personal und Mediziner zu Fachärzten aus. Angeschlossen waren die Gemeindeschwestern, die auf den Dörfern ringsum Außensprechstunden absicherten.

Dr. Gunter Hegenbarth in der Kinderarzt-Praxis. Quelle: Chronik

Deutlicher Aufschwung bei der medizinischen Versorgung

Dass Geithain einen solchen Komplex erhielt, hängt nicht zuletzt mit dem Fehlen eines Kreiskrankenhauses zusammen. Das große Bornaer Klinikum war zuständig, doch reichten die Kapazitäten kaum aus. Ärzte waren in Geithain zu der Zeit dünn gesät: Es gab zwei private allgemeinmedizinische Praxen und zwei staatlich angestellte Ärzte im Stadt-Ambulatorium, Dr. Maria Böhme und Dr. Wolfgang Licht. Böhme, die bis vor wenigen Jahren noch praktizierte, übernahm die Leitung der Poliklinik. Weil der Platz auch hier bald knapp wurde, entstanden Außenstellen in der Stadt und in Nachbarkommunen. In den späten achtziger Jahren entstand zudem ein Anbau mit Apotheke und Funktionsräumen.

Zahnärztin Hannelore Kyber (links) bei der Arbeit, rechts die zahnmedizinische Helferin Kerstin Mäding. Quelle: Chronik

Neubau war für sie eine Herausforderung und eine Chance

„In der Poliklinik gab es fast alle Fachrichtungen. Das war schon gut“, erinnert sich Hannelore Kyber (69). Die Zahnärztin praktizierte hier gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich Kyber von 1976 bis Anfang der neunziger Jahre. Ilona Denecke war vor einem halben Jahrhundert Schwester im Ambulatorium. „Mit Mitte 20 bekam ich die Chance, in der Poliklinik eine Leitungsfunktion zu übernehmen“, blickt die 75-Jährige zurück.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Die ergriff sie, qualifizierte sich. Als Oberschwester trug sie Verantwortung für das mittlere medizinische Personal, organisierte die Bereitschaftsdienste. Als die Wende kam, „war mir klar, dass die Ärzte keine Oberschwester mehr brauchen, dass diese Strukturen so keine Zukunft haben werden“. Denecke wurde zur ersten und letzten Leiterin des Sozialamtes, ehe der Kreis Geithain fusionierte, war später im Seniorenheim Am Stadtpark tätig. „Aus dem Blick verloren habe ich die Poliklinik nie, weil das eine ganz wunderbare Arbeitsstelle war.“

Oberschwester Ilona Denecke an ihrem Schreibtisch. Quelle: Chronik

Nach 1990 musste man sich neu finden

Neu orientieren mussten sich 1990 alle. Die meisten Ärzte planten, eigene Praxen zu eröffnen. Einige taten das unter dem angestammten Dach jener Immobilie, die jetzt Ärztehaus hieß und die eine kleine Gruppe einstiger Nutzer erworben hatte, um sie zu vermieten. Andere wie Kybers entschieden sich, in eigenen Räumen eine Niederlassung zu eröffnen. Dr. Hegenbarth richtete im Haus des einstigen Stadtambulatoriums, wo er lebte, seine Praxis ein. Das Ärztehaus als Ort, an dem verschiedene Professionen im Sinne der Gesundheit wirken, blieb über die Umbrüche der Jahre erhalten. Im Bewusstsein der Menschen in Geithain und um Umgebung blieb es zu jeder Zeit.

Übergabe des Neubaus 1970: Dr. Maria Böhme, Ärztliche Direktorin der Poliklinik, Erwin Nickel, Vorsitzender des Rates des Kreis Geithain und Kreisärztin Dr. Ilse Muschwitz (von rechts). Quelle: Chronik

Landärzte könnten bald knapp werden

„Für unsere kleine Stadt haben wir eine gute Versorgung“, resümiert Hannelore Kyber. Dr. Gunter Hegenbarth unterstreicht das, fürchtet aber, dass Allgemeinmediziner in den nächsten Jahren knapp werden könnten. Schließlich seien manche Berufskollegen inzwischen über die 60 hinaus, und für junge Mediziner sei es nicht allzu attraktiv, aufs Land zu gehen. „Hier muss in den nächsten Jahren etwas getan werden, denke ich.“

Ein Blick ins Labor. Quelle: Chronik

Sommerfest 2021 geplant

Das Jubiläum „50 Jahre Poliklinik“ fällt Corona nicht ganz zum Opfer. Eine Ausstellung mit Fotografien und Dokumenten im Heimatmuseum konnte gestaltet werden, doch bald schon musste das Museum schließen. Die umfangreiche Chronik der Kreispoliklinik, darunter viele Fotografien von Rolf Kühn, befindet sich dort. Ilona Denecke stellte daraus eine Präsentation zusammen, die sie auf dem Ehemaligen-Treffen im Dezember daraus vortragen wollte; sie bleibt vorerst in der Schublade. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben, sagt sie: „Wenn es möglich ist, treffen wir uns alle im Sommer im Museumsgarten.“

Von Ekkehard Schulreich