Erste Kaninchenschau nach Corona-Pause: Zwergwidder der 16-jährigen Amely holt Pokal

Deutzen

Erstmals seit dem Lockdown ist es im Deutzener Kulturpark am Wochenende wieder tierisch geworden. Der Rassekaninchenzuchtvereins S 91 Deutzen lud zu seiner Jungtierschau „Rund um die Braunkohle“, an der vor allem Züchter aus der Region Borna/Geithain teilgenommen haben. Am Ende sind im Kulturpark 250 Tiere in 42 Rassen ausgestellt worden.

„Und das ist in dieser Zeit eine durchaus gute Zahl“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Dieser. Seiner Einschätzung nach sei die Schau sogar die erste im gesamten Bundesgebiet in diesem Jahr gewesen, so Dieser. „Wir haben bei uns die Besonderheit, dass wir die Ausstellung praktisch unter freiem Himmel haben.“

Dauerregen bringt Planung durcheinander

Doch das brachte am Freitag, als der Dauerregen nicht aufhören wollte, die ganzen Planungen etwas durcheinander. „Der Freitag ist ja der Tag, an dem alles aufgebaut und die Tiere bewertet werden. Nun galt es zunächst einmal, viele Planen zu finden, damit die Kaninchen im Trockenen bleiben.“

Preise bei der Jungtierschau. Quelle: Robin Seidler

Dies ist den Mitgliedern gelungen und auch die Bewertungen konnten durchgeführt werden. Fünf Kreismeister wurden ermittelt. Die Gastgeber vom S 91 Deutzen konnten dabei einen für sich verbuchen, Frank Böhme vom S 192 Groitzsch holte gleich zwei Erfolge. Die weiteren beiden Titel gingen an Züchter des S 640 Niedergräfenhain. „Generell haben wir ein sehr hohes züchterisches Niveau festgestellt“, so Christian Dieser.

Auch junge Züchter stellen aus

Vom Deutzener Verein wurden auch 20 Tiere ausgestellt, die von Jungzüchtern betreut werden. Eine von ihnen ist die 16-jährige Amely Schellenberger, die einen Pokal erhalten hatte. „Ich mag es, mit den Tieren umzugehen und dabei auch gelegentlich im Wettkampf mit anderen Züchtern zu sein“, sagte sie.

Seit rund zehn Jahren ist sie im Verein dabei, doch besonders im Lockdown sei es schwierig gewesen. „Wir konnten nur immer Bilder von unseren Tieren in die Whatsapp-Gruppe stellen und dann aus der Ferne Einschätzungen einholen“, blickte sie zurück. Umso schöner sei es, dass sie ihre Kaninchen der Rasse Zwergwidder Weißblauauge nun einer breiten Öffentlichkeit präsentieren konnte.

Mit Rätseln durch die Corona-Zeit

„Wir sind froh, dass unserer Züchter trotz Corona weitergemacht haben“, sagte Christian Dieser. Während der Kontaktbeschränkungen haben die Mitglieder mit kleinen Rätseln ihrem Hobby gefrönt. „Das haben wir anhand von Fotos gemacht und dabei Aufgaben gestellt“, so Dieser.

Lesen Sie dazu auch:

Er hofft nun für die anderen Vereine, dass sie ihre Ausstellungen ebenso gut durchführen können. „Und da wollen wir natürlich gern dabei sein.“ Am ersten August-Wochenende ist die Landesjungtierschau in Tautenhain geplant.

Von Robin Seidler