Erste Kohle-Millionen gehen nach Thallwitz und Markkleeberg

Landkreis Leipzig

Projekte der Gemeinde Thallwitz und der Stadt Markkleeberg erhalten als erste im Landkreis Leipzig Gelder aus dem 40-Milliarden-Euro-Topf für den Kohleausstieg. Fließen sollen Zuschüsse für eine geplante Jugendherberge am Markkleeberger See. Erfüllt hat sich ebenfalls die Hoffnung der Gemeinde Thallwitz auf ein Coworking-Projekt im Ortsteil Röcknitz. „Beide Vorhaben gehören zu einer Reihe erster Strukturwandelprojekte, die die Kommunen und der Freistaat Sachsen in den beiden sächsischen Braunkohlerevieren umsetzen wollen und die jetzt im Ergebnis eines vereinfachten Verfahrens aus Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes gefördert werden können“, teilte Bianca Schulz, stellvertretende Pressesprecherin des Sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung, am Mittwoch auf Anfrage mit. Weitere Details würden voraussichtlich am Donnerstag bekannt gegeben.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Graichen : Vorschläge hatten die nötige Umsetzungsreife

Der Landkreis Leipzig, der zum Mitteldeutschen Kohlerevier gehört, hatte beide Projekte für eine Förderung nach dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vorgeschlagen. „Sowohl Thallwitz als auch Markkleeberg verfügen über die nötige Umsetzungsreife“, erklärte Landrat Henry Graichen ( CDU) dazu. Schließlich gehe es jetzt darum, bei den Themen rund um den Strukturwandel Fahrt zu nehmen. Beide Vorhaben, so Graichen, seien im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens bearbeitet worden, da die für die regionale Mitbestimmung vorgesehenen Begleitausschüsse nach wie vor noch nicht ihre Arbeit aufgenommen hätten.

Projekt „Saulis“ nimmt wichtige Hürde

Eine wichtige Hürde konnten sowohl das Thallwitzer Projekt „Saulis – Spektakuläres Arbeiten und Leben im Supervulkanzentrum“ als auch die geplante Übernachtungsstätte im Leipziger Südraum vor wenigen Tagen nehmen. Der Bund habe gegenüber beiden Projekten keine Einwände erhoben, wie die stellvertretende Ministeriumssprecherin gegenüber LVZ erklärte. Deshalb könnten die Kommunen nunmehr ihre Förderanträge bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) einreichen.

Wie berichtet, geht es im Thallwitzer Ortsteil Röcknitz um die Schaffung eines modernen Coworking-Space sowie eines neuen Ausstellungszentrums für den Geopark Porphyrland. Für das 3,2-Millionen-Euro-Vorhaben winkt der Gemeinde im Norden des Landkreises nun eine 90-prozentige Förderung. Markkleeberg hatte angekündigt, eine Jugendherberge am Auenhainer Strand mit 200 Plätzen zu errichten. Kalkulierte Gesamtkosten: knapp 15 Millionen Euro, ebenfalls mit der Aussicht auf eine üppige Förderung.

Lesen Sie auch

Von Simone Prenzel