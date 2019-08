Borna

Mit einem Konzert in der Kirche Dittmannsdorf beginnen am 22. August die ersten Kreutzbach-Orgeltage in und um Borna. Damit soll das Wirken des Orgelbauers Urban Kreutzbach (1796 bis 1868) stärker in den Blickpunkt gerückt werden, sagt Jens Staude. Der Bornaer Kantor und Kirchenmusikdirektor ist sozusagen der Spiritus Rector der viertägigen Veranstaltung, deren Ursprünge im letzten Jahr liegen.

Konzert am 150. Todestag in der Bornaer Stadtkirche

Damals gab es am 22. August, dem 150. Todestag des Instrumentenbauers, ein Festkonzert in der Bornaer Stadtkirche. Dort steht eine der bekanntesten Kreutzbach-Orgeln. Deren Einweihung im Jahr 1869 erlebte der Orgelbauer mit dänischen Wurzeln allerdings nicht mehr mit.

Kreutzbach-Orgeln in und um Borna

Kreutzbach dürfte nach Gottfried Silbermann der bekannteste Orgelbauer sein, der im Raum Borna, aber auch weit darüber hinaus klangvolle Instrumente gebaut hat. Immerhin 30 Instrumente aus seiner Werkstatt sind bekannt; hinzu kommen weitere Orgeln, die von seinen Söhnen Richard und Bernhard gebaut wurden. Zu seinen bedeutendsten Schülern zählt der berühmte Orgelbauer Friedrich Ladegast.

Auftakt in Dittmannsdorf

Dass der Auftakt zu den Kreutzbach-Orgeltagen in Dittmannsdorf erfolgt, hat seinen Grund. „Das war die erste Orgel aus seiner Werkstatt“, sagt Kantor Staude. Am 22. August, 19.30 Uhr, spielt dort Landeskirchenmusikdirektor Markus Leiddenberger.

Solokantaten in Großstorkwitz

Solokantaten Alter Meister stehen am 23. August in der Kirche Großstorkwitz auf dem Programm. Es spielen Christina und Jens Staude, so wie auch bei der „Orgelmusik für Kinder“ am 24. August, 16 Uhr, in der Bornaer Stadtkirche. An diesem Tag sitzt die Röthaer Kantorin Elisabeth Höpfner 19 Uhr in der Eulaer Wiprechtskirche.

Abschluss in Borna

Das Abschlusskonzert der Kreutzbach-Orgeltage beginnt am 25. August, 17 Uhr, in der Bornaer Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Musik für Blechbläser und Orgel mit „EmBrassment“ Leipzig und Jens Staude.

Orgeltage aller zwei Jahre

Die Kreutzbach-Orgeltage sollen aller zwei Jahre stattfinden, das nächste Mal also im Jahr 2021. Im nächsten Jahr wird es wie schon vor Jahresfrist ein Konzert am Todestag des großen Bornaer Orgelbauers geben.

Von Nikos Natsidis