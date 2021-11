Erste Lesung des nächsten Haushalts von Regis-Breitingen

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Der Stadtrat von Regis-Breitingen befasst sich am 25. November in erster Lesung mit dem Haushaltsplan für das nächste Jahr. Die öffentliche Sitzung findet erneut im Bürgersaal im Ortsteil Ramsdorf in der Hauptstraße 85 statt. Sie beginnt 18 Uhr.

Projekte des Sportvereins

Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen. Danach geht es um Projekte des Sportvereins im Stadion. Der erwartet Fördermittel für einen Rasentraktor sowie für Erneuerungen der Rasenbewässerung und der Flutlichtanlage. Über die schon zugesagte Vorfinanzierung aus der Stadtkasse müssen die Abgeordneten neu beschließen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Gremium in Ramsdorf mit Spenden und seinen Sitzungsterminen für das kommende Jahr.

Sitzung mit 3-G-Regel

Für den Zutritt zur Sitzung des Stadtrates gilt die 3-G-Regel. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass jeder die Bescheinigung über den vollständigen Impfschutz oder über die Genesung oder einen tagesaktuellen Test vorlegen muss. Deswegen wird um rechtzeitiges Erscheinen 20 Minuten vor Sitzungsbeginn gebeten.

