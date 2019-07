Borna

Im neuen Kreistag darf das Votum eines Viertels der Wähler nicht ignoriert werden. Das hat der Erste Beigeordnete des Landkreises, Gerald Lehne ( CDU), betont. Das bedeute, dass auch mit der AfD-Fraktion normal umgegangen werden müsse. Die Fraktion hat im neuen Kreistag, der sich am 24. Juli konstituieren soll, 19 Sitze.

Lehne : Parteibuch sollte keine Rolle spielen

Die AfD dürfe deshalb nicht in die Schmuddelecke gestellt werden, so Lehne weiter. Wenn es um fachliche Arbeit gehe, solle das Parteibuch keine Rolle spielen. Das habe sich bereits in den letzten dreieinhalb Jahren bewährt. Das gelte auch für den lokalen Hintergrund der Akteure im Kreistag. „Es ist mittlerweile egal, ob ein Antrag aus Borna, Grimma oder Röcknitz kommt.“

Von Nikos Natsidis