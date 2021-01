Erster Löscheinsatz 2021 für die Feuerwehr Kitzscher

Kitzscher

Ihren ersten Einsatz des neuen Jahres musste die Feuerwehr Kitzscher am zeitigen Sonntagmorgen fahren. Kurz vor 3.45 Uhr wurden die Kameraden laut Polizei wegen des Brandes einer Mülltonne in die Trageser Straße gerufen. Tatsächlich ging es um ein Containerfeuer, wie die Wehr informiert. Ein Behälter für die Sammlung von Alttextilien stand in Flammen. Er wurde von den Brandschützern gelöscht. Einen zweiten öffneten sie mit Schere und Spreitzer, um nach einem Schwelbrand zu suchen. Weitere Aktionen waren nicht erforderlich.

Den letzten Einsatz des alten Jahres hatten die Kitzscheraner am späten Silvesterabend beim Löschen eines Pkws in der Dittmannsdorfer Straße im Ortsteil Braußwig. Ihre Aufgabe hatten sie aber rechtzeitig vorm Wechsel zu 2021 geschafft.

Von okz