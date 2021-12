Erster Schritt: Digitalisierung zieht in Oberschule Regis-Breitingen ein

Regis-Breitingen

In der Oberschule Regis-Breitingen saßen die Lehrerinnen und Lehrer jetzt selbst einmal an den Schülertischen. Vor sich hatten sie je einen nagelneuen Laptop, in dessen Gebrauch sie eingewiesen wurden. Ihr Unterricht soll digitaler werden.

Reihum haben in den zurückliegenden Monaten die Kommunen für ihre Schulen Laptops bestellt. Die Regiser Oberschule gehört laut Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) in der Region zu den ersten Bildungseinrichtungen, an denen die Geräte auch schon ausgeliefert wurden.

In ganz Deutschland sollen von 2019 bis 2024 allgemeinbildende Schulen digitalisiert werden. Der Bund stellte dafür ursprünglich fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Aufgrund der Erfahrungen in der Corona-Pandemie wurde das Budget um 1,5 Milliarden Euro aufgestockt.

Geräte bleiben Eigentum der Schule

Zur beabsichtigten Digitalisierung an Schulen, unter anderem mit Internetzugängen, Leitungsnetzen und interaktiven Tafeln, gehört die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten. An der Oberschule Regis wurden jetzt 23 Laptops für 15 Lehrerinnen und acht Lehrer ausgeliefert und übergeben.

Danny Heinze als Vertreter der Stadtverwaltung überreicht symbolisch einen Laptop aus der Digitalpakt-Förderung an Leiterin Kathrin Lohse von der Oberschule Regis-Breitingen. Quelle: Jens Paul Taubert

Es handelt sich dabei um Leihgeräte, die Eigentum der Schule bleiben. Da die Umsetzung des eigentlichen Digitalpaktes an der Oberschule noch aussteht, werden die Kolleginnen und Kollegen die Geräte vorläufig zur Verwaltung von Schülerdaten und zur digitalen Unterrichtsvorbereitung nutzen, erklärt Schulleiterin Kathrin Lohse.

„Damit werden wir den datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht“, sagt die Pädagogin. Denn Schülerdaten und Noten dürften auf privaten Geräten nicht gespeichert werden. Mit den neuen Geräten stehen den Kolleginnen und Kollegen jetzt ein digitales Notenbuch und ein digitales Klassenbuch zur Verfügung.

Bisher private Geräte genutzt

Auch die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über Lernprogramme wie beispielweise Lernsax sei mit den Laptops natürlich möglich. „Bisher haben wir dafür unsere privaten Geräte genutzt“, so die Schulleiterin.

Digitale Unterrichtsformen seien dagegen erst dann möglich, wenn die Schule im Zuge des Digitalpaktes die entsprechende Ausstattung bekomme. Wenn es Beamer und digitale Tafeln gibt, könnten die Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht auch mit digitalen Präsentationen und Videos vorbereiten und diese den Schülern zugänglich machen.

Von André Neumann