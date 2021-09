Erster Spatenstich: Symbolischer Baustart für Glasfaser in Groitzsch

Groitzsch

In einem offiziellen Akt will der Telekommunikationsdienstleister Envia-Tel am heutigen Donnerstag den Baustart für ein neues Glasfasernetz im Landkreis Leipzig vollziehen. Der symbolische erste Spatenstich erfolgt gegen 10 Uhr am Markt der Stadt Groitzsch.

Wobei das Unternehmen damit erstmals den Ausbau einer Breitband-Infrastruktur für private Haushalte in Angriff nimmt, nachdem es bisher vor allem in Gewerbegebieten aktiv gewesen ist. Die neuen Leitungen sollen schnelles Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit (ein Gigabit) pro Sekunde ermöglichen.

Envia-Tel versorgt fünf Kommunen

Groitzsch, das ein Glasfasernetz bis in die Ortsteile erhalten soll, ist die erste von bisher fünf Kommunen im Landkreis, die Envia-Tel künftig versorgen will. Für Elstertrebnitz, Pegau und Zwenkau soll der Ausbau voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres beginnen, in Böhlen dann im Frühsommer 2022.

Gäste aus der Politik

Deshalb erwartet Geschäftsführer Stephan Drescher zum heutigen Auftakt neben dem Gastgeber-Bürgermeister Maik Kunze dessen Amtskollegen David Zühlke (Elstertrebnitz, beide CDU), Frank Rösel (Pegau) und Dietmar Berndt (Böhlen, parteilos). Auch Dirk Orlamünder (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) und Matthias Peter, der Breitbandkoordinator des Landkreises Leipzig, sind dazu eingeladen.

