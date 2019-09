Erstmals Agility-Meisterschaft in Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Liv war blitzschnell: Der vier Jahre alte Border Collie flitzte über den Hindernisparcours. Sechs Meter pro Sekunde sind da eine durchaus übliche Geschwindigkeit. Bei den Deutschen Meisterschaften im Agility mussten die Vierbeiner in Deutzen verschiedene Aufgaben meistern, immer mit Frauchen oder Herrchen in Rufweite.

Liv ist mit hohem Tempo unterwegs. Das ist auch für Rebecca Kowalski eine Herausforderung. Quelle: Bert Endruszeit

Hund und Mensch müssen viel leisten

Rebecca Kowalski aus Mendig bei Koblenz trainiert mit Liv mehrmals pro Woche. „Die Turniere zähle ich gar nicht mehr, im Sommer sind es mehr, im Winter weniger.“ Agility sei für sie der perfekte Sport, schließlich sei das etwas für Mensch und Tier gleichermaßen. Fit sein müsse man als Hundehalter auf jeden Fall. „Ich muss dem Hund ja auch hinterherkommen, aber die sechs Meter pro Sekunde schaffe ich natürlich nicht.“

Angela Weik aus Brühl bei Mannheim ging mit Liz in den Wettkampf. Ihre vier Jahre alte Hündin entstammt der Rasse der Berger des Pyrénées. „Heute gingen wir leider leer aus, denn ich hatte mir vor drei Wochen die Hand verletzt und konnte nicht trainieren. Liz war in der Zeit richtig unausgelastet.“ Die Bedingungen bei den Deutschen Meisterschaften fand die 32-Jährige perfekt. „Das Wetter ist toll, denn solche Wettkämpfe werden ansonsten ja bei jedem Wetter durchgezogen.“ Zum Agility kam sie über ihre Mutter. „Die hat damals mit ihrem Yorkshire-Terrier angefangen, und ich bin dann einfach mit zum Training gegangen.“ Kleine und schnelle Hunde seien für diese Sportart optimal.

Gastgeber sind sehr zufrieden

Optimal lief es am Wochenende auch für die Veranstalter vom 50-köpfigen Hundesportclub Deutzen. „Für uns ist das eine Premiere“, sagte Vorsitzender André Gasch. „Eigentlich sollte die Veranstaltung in der Nähe von Stuttgart stattfinden, doch dort war der Platz zu klein. Wir wurden gefragt und sind dann eingesprungen.“ 190 Teilnehmer hatten sich mit ihren Hunden qualifiziert. Fast ein Jahr dauert es, bis man alle Hürden für eine Teilnahme gemeistert hat. „Agility nimmt derzeit eine rasante Entwicklung. Niveau und Leistungsdichte werden immer besser. Hier sind Leute dabei, die auch zu den Weltmeisterschaften antreten“, so Gasch. Die Meisterschaften seien ganz klar in Frauenhand. „Die jungen Mädels mit ihren Hunden sind hier in der Überzahl, und sie sind richtig stark.“

Von Bert Endruszeit