Borna

Der Letzte war Ulrich Ziegler. Das war noch vor Corona. Der Maler aus Kohren-Sahlis, einst Lehrer in Böhlen, konnte seine Werke damals im Bornaer Amtsgericht präsentieren – unter der Überschrift „Kunst und Justiz“. Unter diesem Label hatten Künstler aus der Region seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich im Gericht einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Das soll auch am veränderten Standort so sein.

Premiere im Amtsgericht

Jetzt gab es eine Premiere. Erstmals wurde eine Ausstellung, corona-bedingt nur im ganz kleinen Kreis, im neuen Gerichtsgebäude in der Leipziger Straße eröffnet, wo die Behörde seit einem Jahr ihren Sitz hat. Dort war das ehemalige Pestalozzi-Gymnasium für mehr als 14 Millionen Euro zu einem modernen Justizgebäude umgebaut worden. In der Schau werden Ölbilder von Elke Hentschel gezeigt.

Kunst an den kahlen Gerichtswänden

Die Mittsiebzigerin aus dem Kitzscheraner Ortsteil Hainichen, jahrzehntelang Kunsterzieherin an der Mittelschule der Stadt, arbeitet häufig mit Ölfarben. Sie hat bereits im „Goldenen Stern“, im Kitzscheraner Rathaus und im Heimatmuseum, aber auch im Bornaer Landratsamt und in Kirchen in Leipzig und Geithain ausgestellt. Mit ihrer Schau im neuen Amtsgericht reiht sie sich ein in eine längere Liste von bildenden Künstlern, so Andreas Neumert.

Der 71-Jährige ist Richter im Ruhestand. Als er noch aktiv gewesen war, hatte ihn Mitte der 1990er-Jahre ein Schreiben aus dem Dresdner Justizministerium erreicht. Darin war gefordert worden, die sächsischen Gerichtsgebäude mit ihren üblicherweise eher kahlen Wänden etwas ansehnlicher zu gestalten – mit Kunst eben.

Mittlerweile die 77. Schau

Die Sache war auf Neumerts Tisch gelandet, und da liegt sie immer noch. Immerhin ist es gut, wenn Prozessteilnehmer wie Anwälte, Zeugen und Angeklagte vor den Verhandlungen und in den Pausen abgelenkt und etwas herunterfahren könnten, findet er. Die aktuelle Schau mit Bildern von Elke Hentschel ist die insgesamt 77. im Bornaer Amtsgericht.

Von Nikos Natsidis