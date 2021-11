Erstmals Mehrheit für einen AfD-Antrag im Bornaer Stadtrat

Borna

Im Bornaer Stadtrat hat es erstmals eine Mehrheit für einen Beschlussvorschlag der AfD gegeben. Für deren Antrag, künftig ausschließlich das traditionelle Stadtwappen für den Internetauftritt zu verwenden, gab es auf der Sitzung am Donnerstagabend eine knappe Mehrheit. Ob der Beschluss am Ende auch umgesetzt wird, ist aber noch unklar. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), die wegen eines Corona-Falls in ihrer Familie nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, hat erklärt, dass sie in Widerspruch gehen wird.

AfD will Traditionen erhalten

Den Vorstellungen der AfD zufolge soll auf der städtischen Homepage sowie bei anderen Auftritten in sozialen Netzwerken „ausschließlich“ das Wappen verwendet werden, das die Stadt Borna in dieser Form seit der Bestätigung vom Königlich-Sächsischen Innenministerium im Jahr 1897 führt. Traditionen und Wahrzeichen wie das Stadtwappen sollten erhalten und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden, heißt es in der Begründung des Beschlussantrages.

Unterstützung von den „Bürgern für Borna“

Unterstützung dafür gab es von Seiten der „Bürger für Borna“ (BfB). Der Fraktionsvorsitzende und frühere Oberbürgermeister Bernd Schröter erklärte: „Das Wappen gehört zu Borna.“ In der Vergangenheit habe es mehrfach Versuche gegeben, das Wappen zu modernisieren, etwa zu DDR-Zeiten. Er jedenfalls sei „stolz, ein Bornaer zu sein“.

Sein Fraktionskollege Maic Staudacher sagte, Borna solle sich glücklich schätzen, eine von den Städten zu sein, „die ein eigenes Wappen haben“. Die BfB-Abgeordneten stimmten dem Antrag am Ende zu, weil auch ein „AfD-Antrag positiv zu bescheiden“ sei, wenn er gut sei.

„Zeitgemäßes Design“

Carlo Hohnstedter (SPD) machte sich ebenfalls für das Stadtwappen stark. Das enthalte immerhin ein jüdisches Symbol. Gemeint ist eine vergoldete Helmzier, ein sogenannter Judenrumpf. Zugleich unterstrich er mit Blick auf die vor einiger Zeit umgestaltete Homepage der Stadt, „dass die ein zeitgemäßes Design hat“ und deshalb so bleiben sollte, wie sie ist.

„Stadtrat hätte einbezogen werden müssen“

Kritik kam von Ingrid Tietze (CDU). „Ich hätte mir gewünscht, dass bei der Umgestaltung des Wappens der Stadtrat mit einbezogen worden wäre.“ Und weiter: Das moderne Logo beim städtischen Internetauftritt passe zu Borna. Peter Finke (Linken-Fraktion) verwies auf das Problem, dass im AfD-Antrag davon gesprochen werde, auf der Homepage „ausschließlich“ das Stadtwappen zu verwenden.

Sache der Kommunalaufsicht

Darauf hat auch Oberbürgermeisterin Luedtke nach der Stadtratssitzung verwiesen, die von Bürgermeister Karsten Richter (CDU) geleitet wurde. „Wenn wir das wörtlich nehmen, steht am Ende nur noch das Wappen auf der Homepage und sonst nichts weiter.“ Die Seite müsse aber Informationen enthalten. Zudem könne der Stadtrat zwar Satzungen – und um nichts anderes handle es sich bei dem AfD-Antrag – beschließen. Wie die aber am Ende ausgestaltet würden, sei Sache der Verwaltung. Luedtke hat angekündigt, die Sache der Kommunalaufsicht im Landratsamt vorzulegen.

Von Nikos Natsidis