Erweiterung: Neue Räume für die Groitzscher Bibliothek

Groitzsch

Die Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch kann erweitert werden. Das Rathaus hat vom Landratsamt die Baugenehmigung erhalten, mit der die leer stehenden angrenzenden Wohnung und ehemaligen Physiotherapieräume einbezogen werden können. Darüber hat Bürgermeister Maik Kunze (CDU) informiert. Nun kann die Kultur- und Freizeiteinrichtung um circa 80 Quadratmeter wachsen.

Konzept für mehr als nur Ausleihe

Im November 2019 hatte Bibliotheksleiterin Kathrin Kroschk dem Verwaltungsausschuss des Stadtrates ein Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2024 vorgelegt. Das Angebot solle weit über das Übliche hinausgehen. Aus dem „einfachen Ort der Ausleihe“ solle ein Platz für Kooperation und Vernetzung sowie ein Anlaufpunkt für Interessenten vielfältiger Hobbys entstehen.

Veranstaltungsraum geplant

Aus einem „ersten Umräumen“ ist schon ein sogenannter Maker-Space-Raum hervorgegangen, also eine Kreativ- und Erfinderwerkstatt. Die nun größer werdende Fläche ermöglicht demnächst in der Kinder- und Jugend-Abteilung eine Trennung der Lesebereiche für die Jüngsten bis sieben Jahre und für die Schüler und Schülerinnen bis 14 Jahre, so Bürgermeister Kunze. Zusätzlich soll ein Veranstaltungsraum geschaffen werden, etwa für Lesungen und Vorträge.

Arbeiten in den nächsten Monaten

Die Bauarbeiten, die rund 125 000 Euro kosten, sollen in Kürze starten und Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz