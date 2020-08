Elstertrebnitz

Erwin Lorms ist ein zufriedener Mensch. Er hat seit mehr als 53 Jahren Ehefrau Brigitte an der Seite, dazu Haus und Grundstück im Elstertrebnitzer F-Dorf (Costewitz) sowie zwei erwachsene Töchter mit Familien, wenn auch nicht im Ort. Der Rentner bastelt gern, versteht sich mit den Nachbarn. „Ja, wir sind glücklich, dass wir im Dorf sind. Was Besseres konnte uns nicht passieren“, sagt der 76-Jährige. Woran er, über das Private hinaus, wesentlichen Anteil hat. Lorms gehört seit 1990 ununterbrochen dem Gemeinderat an und hat in diesen 30 Jahren die Geschicke in der Kommune mitbestimmt.

Ab 1990 siebenmal in den Gemeinderat gewählt

Er hatte sich nie als Handelnden in der (Dorf-)Politik gesehen. Dafür ist er zu bodenständig, zu ruhig, dachte er. „Aber nach der Wende haben mich Klaus Sommer und sein Schwiegervater erst für die CDU und dann als Kandidat für den Gemeinderat geworben, da habe ich zugesagt.“ Er war ja bekannt, nicht nur als Feuerwehrmann seit 1980, sondern vor allem, „weil ich alles Mögliche für die Leute gebaut habe, Betonmischer, Kreissägen, Gartenzäune“. Und er wurde gewählt: 1990 und seitdem immer wieder, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019.

Bürgermeister David Zühlke (l.) würdigt Erwin Lorms (beide CDU) als dienstältesten Gemeinderat von Elstertrebnitz. Für das seit 1990 ununterbrochene Engagement hat der 76-Jährige Dank und Präsentkorb in der Ratssitzung erhalten, die corona-bedingt in der Turnhalle stattgefunden hat. Quelle: Olaf Krenz

Er sei keiner, der jammert, sagt Lorms, eher einer, der anpackt. Nur zu meckern, liegt ihm nicht, dann will er eher mitentscheiden. Und da habe es eine ganze Menge gegeben über die Jahre. Die Sanierung von Abwasserkanälen und Straßen im ganzen Dorf, die Wohnungen und die Schule. „Wir hatten vor allem anfangs ganz lange Sitzungen. Es gab auch böse Stimmen.“ Und tüchtigen Ärger, als die Schule an den Landkreis abgegeben wurde, als Förderschule. „Aber es war doch richtig, die wäre sonst schon lange leer“, ist der 76-Jährige sicher.

Als junger Mensch bewegte Zeiten erlebt

Anpacken musste er ständig im Leben. 1944 in Winzig, Kreis Wohlau ( Niederschlesien), geboren, verschlug es ihn mit der Mutter nach Ostrau/ Reuden (heute Kreis Elsteraue, Sachsen-Anhalt). Schon in der Schule traf er Brigitte, sie kannten sich, vorerst nur vom Sehen. „Er war schüchtern“, sagt sie heute. Als Schlosserlehrling packte ihn das Fernweh, und er ging 1961 nach Westberlin, raus aus der DDR. Sechs Tage vorm Mauerbau. Da er erst 17 war, wurde er ins Jugendlager gesteckt, „75 Leute in einem Zimmer“. Dann kam er nach Nürnberg, war bei der Heilsarmee untergebracht, „ein strenges Regime“. Geld verdiente er als Mechaniker bei Schöller-Eiskrem.

Bis es ihn anderthalb Jahren später nach Hamburg zog. Er heuerte in der Fischerei und auf Frachtschiffen an, als Kochjunge und Bäcker. „Dabei konnte ich das gar nicht.“ Er lernte es. „Er kann exzellent kochen, er will nur nicht mehr“, so Brigitte. Sie geisterte ihm damals im Kopf herum; als Seemann ohne Wohnsitz hatte er auch keine Freunde, keine Freundin. Er ließ sie von einem Kumpel „beschatten“, dann begann die Briefeschreiberei. Es gab auch Besuche. Und der Verlobung mit Ringen aus der Wundertüte von der Jahrmarktbude folgte nach seiner Rückkehr in die DDR im Februar 1967 die Heirat.

Von der ersten Wohnung in Pegau zog das Paar ins Haus von Brigittes Eltern in Elstertrebnitz um, das nach und nach etwas vergrößert wurde. Schließlich wollten auch zwei Töchter ihren Platz. Erwin Lorms arbeitete bis zur Wende als Reparaturschlosser im Tagebau Profen, ehe er zur Schrott-Firma ins Dorf wechselte. Nach einem Arbeitsunfall war er anderthalb Jahre krank und ebenso lange arbeitslos, ehe er mit 63 in Rente ging. Inzwischen ist er zum Hobby-Trödler geworden.

LVZ-Zeitungsausschnitt von 1994 mit einem Dorfporträt, darunter ein Foto von Erwin Lorms. Er hat den Beitrag gerahmt. Quelle: Olaf Krenz

Im Rückblick: Bedenken in Sachen Wohngebiet

Und hat sich drei Jahrzehnte für die Gemeinde engagiert, aber nie in den Vordergrund gedrängt. „Wie es gekommen ist, können wir uns nicht beschweren“, sagt er. Was auch an der Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern lag. „Da hatten wir keine Not, konnten durchaus unsere Meinung sagen.“ Sommer sei ein richtig guter Bürgermeister gewesen, 25 Jahre lang. „Es war ein Schock, als er dann so krank war.“ Doch auch mit Nachfolger David Zühlke ( CDU) habe die Gemeinde einen ordentlichen Fang gemacht.

Ob er aus heutiger Sicht etwas anders entscheiden würde? Da muss Erwin Lorms eine Weile überlegen. „Kaum, eventuell beim Wohngebiet Am Wasserturm. Da hätten wir uns nicht mit Pegau zusammentun sollen.“ Auch bei der Vermarktung sei einiges schiefgelaufen. Den Leuten sei das Gelände sonnabends gezeigt worden, wenn die benachbarte Schrott-Firma nicht arbeitete. „Und dann hatten wir den Ärger.“

Seit 1973 wohnt Erwin Lorms mit Ehefrau Brigitte im Haus ihrer Eltern in Elstertrebnitz. Er hat es etwas ausgebaut. Quelle: Olaf Krenz

