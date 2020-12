Es weihnachtet im Kunstschaufenster Sittel

Pegau/Sittel

Es sind die kleinen, unaufgeregten Dinge, die das „ Kunstschaufenster im Hühnerstall“ von Lutz Naumann-Herbert in Sittel so besonders machen. Für den Advent hat sich der Künstler einen Kalender einfallen lassen, der in der Region seinesgleichen sucht. Jeden Abend stellt er eine weihnachtliche Kleinigkeit in die Auslage und beflügelt damit die Phantasie der Dorfbewohner. „Ich bin jedes Mal beeindruckt, was sich Lutz so einfallen lässt“, sagt Marek Häntsch (51), der auf seinen täglichen Spaziergängen mit dem Hund immer auch einen Stopp am Kunstschaufenster einlegt. Der kleine Adventskalender gefällt ihm ausnehmend gut.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Das Adventsfenster von Lutz Naumann-Herbert in Sittel - hier mit den Fensterguckern Heike Knappe und Marek Häntsch. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Gemeinsam Heiligabend feiern

Auch Heike Knappe (54) freut sich über das verzauberte Schaufenster und entwickelt rund um die Miniaturen kleine Geschichten. Diese postet sie zusammen mit einem aktuellen Foto in den sozialen Netzwerken – und erfährt dafür reichlich Zuspruch. „Viele Menschen sind derzeit in Quarantäne und freuen sich, wenn sie mal etwas Schönes sehen und Neues aus dem Dorf erfahren können“, sagt sie. Ihr Protagonist ist ein kleiner Frosch, den sie liebevoll Fröschli nennt, und der einen illustren Hofstaat um sich schart. „Die Geschichte ist so angelegt, dass alle Figuren im alten Hühnerstall anreisen und gemeinsam Heiligabend feiern.“

Das Adventsfenster von Lutz Naumann-Herbert in Sittel - hier das Fröschli. Quelle: Jens Paul Taubert

Als das bunte Männchen blau wurde

Eröffnet wurde der Adventskalender mit einem rotbackigen Apfel am 1. Dezember. Es folgten eine Taschenuhr, eine Muschel, ein Automobil, Fahrrad, Daniel Düsentrieb in Gestalt einer Biene, Vögel, kleine Männchen. „Eigentlich wollte ich erst nächstes Jahr damit anfangen“, plaudert der Künstler, „ich brauche immer einen langen Fahrplan. Aber aufgrund von Corona habe ich umdisponiert, um den Menschen im Dorf eine kleine Freude zu bereiten.“ Die Miniaturen stammen allesamt „aus einer Kiste mit lauter Krempel“, so Lutz Naumann-Herbert weiter. Das blaue Männchen etwa ist ein Geschenk eines Freundes, der es wiederum beim Schrottwichteln gewonnen hatte. „Aber es war ganz bunt“, erinnert sich der Künstler, „und ich hatte gerade meine Phase, in der ich alles blau gestrichen habe...“

Das Adventsfenster von Lutz Naumann-Herbert in Sittel - hier Daniel Düsentrieb in Form einer Biene. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Einbruch der Dunkelheit gehen jeden Tag im Kunstschaufenster Am Berg 12 in Sittel die Lichter an und gegen 21 Uhr wieder aus. „Es wird gut angenommen“, freut sich der Gastgeber über das Echo im Dorf. Bis zum Dreikönigstag am 6. Dezember bleibt der Kalender in den Auslagen und wird dann ein letztes Mal bestückt.

Von Kathrin Haase