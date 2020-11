Es wird wieder gepackt: Seit Jahrzehnten unterstützen Kirchgemeinden im Leipziger Land Kinder in Siebenbürgen

Landkreis Leipzig

Trotz Corona werden in diesen Tagen viele Weihnachtspäckchen für Kinder gepackt, denen es nicht so gut geht. Das betrifft neben der weltweiten Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ auch kleinere lokale Initiativen, zum Beispiel „Weihnachtsfreude für Rumänien“. Seit Jahrzehnten engagiert sich dafür Jens Scheffler aus Frohburg.

Der 50-Jährige wuchs quasi in die Hilfsaktion hinein. Schon seine Eltern hatten seit den 1980er Jahren Kontakt zu Menschen aus Siebenbürgen in Rumänien. Diese baten nach einem Hochwasser zu jener Zeit die DDR um Hilfe. Auch in der Bornaer Region schnürte man damals Pakete mit Hilfsgütern.

Für 100 Ost-Mark von Leipzig nach Bukarest

Daraufhin entstanden Brieffreundschaften, man besuchte sich. Für 100 Ost-Mark konnte der DDR-Bürger von Leipzig nach Bukarest mit dem Zug fahren und mit einer Fahrkarte für ein ganzes Abteil Sitzplätze buchen. „Da wurde alles voller Koffer und Kisten gestellt mit Dingen, die in Siebenbürgen gebraucht wurden“, erinnert sich Jens Scheffler.

Kinder in Seleus mit den Spendenpaketen. Quelle: privat

Seit den 1990er Jahren konzentriert sich die Unterstützung auf eine Behindertenschule sowie Kinder in bedürftigen Familien, zum Beispiel in Siedlungen, wo Sinti und Roma wohnen. Oder Hilfe für einen Witwer, dessen Frau bei der Geburt des sechsten Kindes gestorben ist.

Stiftung für benachteiligte Kinder

Eine Stiftung vor Ort engagiert sich für eine bessere Ausbildung, berichtet der Frohburger. Nur die ersten vier Schuljahre seien in Siebenbürgen Pflicht, sonst gebe es kein Kindergeld vom Staat. Danach würden manche Eltern, oft selbst Analphabeten, ihre Töchter und Söhne zum Bauern schicken, damit sie etwas Geld dazu verdienen. Ziel der Stiftung sei, dass die Kinder länger die Schule besuchen und damit bessere Zukunftschancen haben. Auch gibt es Bemühungen, dass ihre Eltern noch lesen und schreiben lernen.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind groß, was oft reich und arm bedeutet. Die Infrastruktur im ländlichen Raum, wo viele arbeitslos sind, sei oft miserabel. Deshalb bringt die Initiative nicht nur Weihnachtspäckchen, sondern zum Beispiel auch gebrauchte Fahrräder, damit Dorfbewohner außerhalb ihres Ortes arbeiten oder zur Schule gehen können.

„Über Fußbälle freuen sie sich sehr“

Auch in Deutschland ausrangierte Krankenhausbetten und Schulbänke oder Reck und Sprossenwand aus einer alten Turnhalle brachten LKW schon nach Siebenbürgen. Wichtig sind ebenfalls Kinderkleidung und vor allem Kinderschuhe. Auch haltbare Lebensmittel vom Erntedankfest wie Mehl und Reis werden mitgenommen. Zudem gern Bettwäsche, Handtücher und Spielzeug. „Über Fußbälle freuen sie sich sehr.“

Unterstützt wird von Frohburg aus seit langem eine Behindertenschule für Kinder. Der Weihnachtsmann bringt die gespendeten Geschenke. Quelle: privat

Mehrere Kirchgemeinden aus dem Landkreis Leipzig, aber auch darüber hinaus, engagieren sich seit Jahrzehnten für diese Aktion. Jedes Jahr kommen allein rund 3000 Weihnachtspäckchen zusammen, sagt Scheffler. Dabei packen auch viele Schulklassen mit. Manchmal im Rahmen des Martinsfestes, wobei es ums Teilen geht.

Hilfe für Behindertenschule

Die Pakete sind unter anderem für eine Behindertenschule mit 60 Kindern gedacht, zu der die Frohburger Kirchgemeinde seit langem engen Kontakt haben. Ein Problem sei, dass die erwachsenen Behinderten in Siebenbürgen nicht mehr betreut werden wie das in Deutschland möglich ist. Vater oder Mutter müssten deshalb zu Hause bleiben – für die Familie kann nur einer Geld verdienen.

Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist in Rumänien groß. Im ländlichen Raum leben die Menschen häufig in ärmlichen Verhältnissen. Quelle: privat

Schon viele Male begleitete Jens Scheffler den Transport, an dem meist ein LKW und mehrere Privatautos beteiligt sind. „Es fahren immer mal wieder neue Leute mit, weil sie sich das dort anschauen möchten“, sagt er. „Das ist gut so. Denn so sehen sie, die Sachen kommen 1:1 an.“

Glücklich über ein Plüschtier

Obwohl er schon so oft in Siebenbürgen war, rührt ihn jedes Mal die Freude der Menschen dort: „Die Kinder sind glücklich über ein kleines Plüschtier und ein gebrauchtes Paar Schuhe.“ Er fügt hinzu: „Uns geht es hier so gut und es fällt uns leicht etwas abzugeben.“

So geht’s: Ins Päckchen fürs Kind (bitte Junge, Mädchen und Alter angeben) kommen: Nusscreme; Süßigkeiten wie Schokolade, Kekse, Gummibärchen; Hygieneartikel wie Zahnbürste und Haarwäsche; Spielzeug wie kleine Autos, kleine Puppen, Malbücher, Stifte. Ins Familienpäckchen: Nusscreme; Nahrungsmittel wie Kaffee, Tee, Reis, Nudeln, Puddingpulver; Süßigkeiten; Hygieneartikel; Spielzeug. Bis zum 17. November können die Pakete abgegeben werden, zum Beispiel tagsüber in der Mühle in Benndorf bei Frohburg oder im Pfarramt Großbothen dienstags 8-12 und 13– 17.30 Uhr, mittwochs und donnerstags 8-12 und 13-14 Uhr sowie freitags von 8–12 Uhr. Nachfragen möglich unter Tel. 034384/71526.

Seit Jahrzehnten engagiert sich Jens Scheffler für die Aktion. Quelle: LVZ-Archiv

