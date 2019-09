Espenhain: Freude über sanierte Sporthalle

Rötha/Espenhain

Von diesem Montag an können die Mädchen und Jungen der Grundschule in Espenhain wieder ihre Sporthalle nutzen. Die ist in den vergangenen Wochen innen saniert worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, und das wurde am Sonnabend gebührend gefeiert und gewürdigt.

Dörferpokal für das Espenhain-Team

Nach dem traditionellen Dörferwettkampf, bei dem die Kinder in nach ihren Wohnorten gebildeten Mannschaften im sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten, versammelten sich Kinder, Eltern, Geschwister und Großeltern in der Turnhalle. Den Dörferpokal bekam in diesem Jahr das Espenhain-Team. Gewonnen hatten aber alle. Denn nach mehreren Jahrzehnten haben sie jetzt eine Turnhalle, in der sich nicht nur die Fenster vernünftig öffnen lassen und die hell und freundlich wirkt, sondern die vor allem keine bauliche Unfallgefahr mehr darstellt.

Vor Sanierung gefährlicher Hallenzustand

Vorher ragten Heizkörper, Kletterstangen und Sprossenwände gefährlich in die Halle hinein, jetzt befindet sich das alles innerhalb einer umlaufenden Prallwand. Das Parkett wurde geschliffen und überarbeitet.

Für die langjährige Sportlehrerin Petra Ziegler war die Eröffnung der sanierten Halle deswegen auch ein ziemlich emotionaler Moment: „Ich habe so lange darauf gewartet, habe mit den Kindern hier 36 Jahre lang unfallfrei Sport getrieben. Jetzt, kurz vor der Rente, so eine Halle zu haben, das ist phantastisch“, sagte sie und erntete lautstarken Beifall von den Kindern und Erwachsenen, die die Seiten der Halle säumten.

Zur Galerie In Espenhain ist die Schulturnhalle jetzt saniert. Sie ist hell und freundlich und weniger gefährlich.

Petra Ziegler und deren neue Sportlehrer-Kollegin Carolin Korth waren nicht die einzigen, denen die neue, vorläufig noch kommissarische Schulleiterin Doreen Zanner an diesem Vormittag dankte.

Das allererste Dankeschön hatte der Schul-Förderverein bekommen. Dem hat die Schule nämlich ein neues Mikrofon und eine Musikanlage zu verdanken, so dass die Schulleiterin jetzt viel besser von allen zu hören war, als noch beim Schulanfangsfest.

Der nächste Dank ging an die Schulleiterinnen Silke Kruppa ( Rötha) und Annett Zimermann (Großstädteln), die in der Vergangenheit die Grundschule Espenhain übergangsweise neben ihren eigenen Schulen mit geleitet hatten und die sich auch in die Sanierung einbrachten.

Kosten von rund 140.000 Euro

Schließlich dankte Zanner auch dem Röthaer Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) und der Stadtverwaltung für die Sanierung. Zwar ist die noch nicht endgültig abgerechnet, planmäßig sollte sie aber rund 140 000 Euro kosten, von denen 105 000 Euro als Fördermittel zur Verfügung standen.

Eichhorn durfte dann auch den Akt der Einweihung vollziehen, für den sich Sportlehrerin Ziegler etwa Witziges hatte einfallen lassen. „Bänder werden bei Autobahnen durchschnitten“, hatte die sich gedacht und eine rote Schleife in den Basketballkorb gebunden. Die sollte der Bürgermeister mit einem gezielten Wurf öffnen. Geübt oder nicht – Eichhorn erwies sich als treffsicher, ihm reichte ein Ball und die Halle war unter Jubel frei gegeben.

Ein Dank fehlte noch, bevor Schülerinnen unter Anleitung von Tanzlehrerin Mandy Fäustel vom FTZ Eula einen sportlichen Tanz zeigten: Der ging an die Frauen des Sportvereins Espenhain, die in der zurückliegenden Woche die Halle vom Baudreck gereinigt und die Sportgeräte einsortiert hatten.

Von André Neumann