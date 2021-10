Rötha/Espenhain

Kurz vor dem Ende der Autobahn 72 bei Espenhain verunfallte am Samstagmorgen ein Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.

Der Mazda mit österreichischem Kennzeichen war in Richtung Leipzig unterwegs, als er gegen 6 Uhr in Höhe des Rastplatzes Hainer See aus der Spur geriet. Vorsorglich schickte die Rettungsleitstelle Leipzig einen Krankenwagen an den Unfallort, doch gab es nach Informationen der für die A 72 zuständigen Polizeidirektion Chemnitz keine Verletzten.

Die Feuerwehr sicherte den Pkw. Ein Abschleppwagen wurde angefordert. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Die Unfallursache ist noch unklar, der Sachschaden noch nicht beziffert.

Von es