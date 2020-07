Rötha/Espenhain

Die Gewalt über seinen PKW verlor ein Autofahrer, der am späten Montagabend auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig unterwegs war. Am Ende der Autobahn-Ausbaustrecke unmittelbar hinter der Anschlussstelle Espenhain-Nord überschlug sich der Wagen in einer Linkskurve. Offenkundig war er zu schnell.

Tempo 60 soll Gefahrenstelle entschärfen

Im PKW saßen zwei Personen. Eine erlitt bei dem Unfall, der sich 23 Uhr ereignete, nach Polizei-Informationen leichte Verletzungen. Der Schaden am Wagen ist noch nicht beziffert. Weil sich hier nach Freigabe der Autobahn Unfälle häuften, wurden schon weit vor dem Übergang zur alten Bundesstraße 95 ein Tempolimit 60 ausgeschildert und die Fahrbahn auf eine Spur reduziert.

Von es