Espenhain: So feiert der Gasthof Aspe trotz Corona Jubiläum

Ein kleines, rundes Jubiläum wäre in den Wirren der Corona-Krise beinahe in Vergessenheit geraten. In Espenhain betreibt Peter Petters (77) seit 30 Jahren den Gasthof „ Aspe“.

Gelegen im Komplex des einstigen Rittergutes der Röthaer Gutsbesitzerfamilie von Friesen ist der Gasthof selbst schon 185 Jahre alt – noch ein Jubiläum in diesem Jahr. Als Peter Petters sich 1989 bei der damaligen staatlichen Handelsorganisation (HO) um die Gaststätte bewarb, stand die gerade rund zwei Jahre leer.

Als er Anfang Dezember 1989 den Schlüssel bekam, war mit der überraschenden Grenzöffnung rund einen Monat zuvor die Zeiten- und Systemwende für die DDR schon eingeleitet. Am 9. April 1990 stand Petters zum ersten Mal hinterm Tresen seines eigenen Wirtshauses, welches bis heute aus der Gaststätte und einer Pension besteht.

Peter Petters kellnerte schon im Kulturhaus

Damals gab es die DDR mit ihren Kreisen und Bezirken noch. Weswegen der Mann, der sich ohnehin sehr – und an vielen Stellen im Gasthof sichtbar – für die Heimatgeschichte interessiert, neben dem Eingang zur Gaststätte eines der letzten Ortsschilder von Espenhain im Bezirk Leipzig und Kreis Borna angebracht hat.

Gastronomische Erfahrung hatte er während seiner Studienzeit schon im Kulturhaus Espenhain gesammelt. Und auch die Aspe, die einst „Zur goldenen Aspe“ hieß und in der DDR den Namen „Glück Auf“ bekommen hatte, war ihm nicht fremd. Seine Mutter hatte hier ab 1954 für 14 Jahre bedient.

Seit fast 30 Jahren steht Peter Petters sein Koch Jörg Riczek zur Seite, der im Sommer 1990 in der Aspe begann. Für den hat der Chef jetzt Kurzarbeitergeld beantragt, weil das Lokal ja wie alle anderen derzeit geschlossen bleiben muss.

Petters kann die Schließung verschmerzen

Für Peter Petters selbst ist das scheinbar kein so großes Problem, wie für viele seiner Kollegen. „Ich sehe das nicht so verbissen“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Jetzt kann ich nach 15 Jahren wieder mal Urlaub machen.“ Die Umsatzeinbußen könne er wegstecken, schließlich sei er ja auch Rentner.

So ganz klappt das mit dem Urlaub aber doch noch nicht, denn auch die Aspe verkauft täglich ein paar Mittagessen, die der Chef selbst kocht, und die entweder abgeholt oder geliefert werden. Den Stammgästen zur Feier des Jubiläums ein Bier auszugeben, das klappt in diesen Corona-Tagen natürlich nicht. Dennoch kamen ein paar Gratulanten.

Bürgermeister gratuliert zum Jubiläum

Der Erste war Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn, der Peter Petters mit Abstand und diesmal ohne Handschlag ein Blumenkörbchen überreichte und ihm wünschte: „Bleib gesund, auch über diese Zeit hinaus!“ Denn es wäre schon schön, fügte er hinzu, wenn die Aspe, der einzige in einem der Ortsteile von Rötha verbliebene Gasthof, noch ein paar Jahre existiert.

Der agile und umtriebige Gastwirt, der auch Kreisrat und Stadtratsabgeordneter ist, hat darauf seine eigene schelmische Antwort. Wann immer er gefragt wird, wie lange er denn den Gasthof noch betreiben werde, antwortet er nach kurzem Nachdenken: „Na, höchstens noch 25 Jahre.“

Von André Neumann