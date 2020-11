Borna

Bei der Suche nach einem Domizil hat der Förderverein zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekultur Mitteldeutschland (DokMitt) zwei potenzielle Standorte im Visier. Dazu gehören neben der ehemaligen Brikettfabrik Neukirchen auch die Werkstatt der Technischen Dienste Espenhain (TDE). Beide Standorte sollen untersucht werden. Auf einer Prioritätenliste des Vereins steht Espenhain aber auf Platz eins, sagt DokMitt-Chef Walter Christian Steinbach.

Erste Wahl Espenhain

In Espenhain könnte der Verein in eine Halle der TDE ziehen. „Die ist samt Büros frei“, so der frühere Leipziger Regierungspräsident. In Neukirchen, wo die vormalige Brikettfabrik einen neuen Eigentümer hat, wäre ebenfalls Platz. Für Borna hatte sich auch immer wieder die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke stark gemacht. Denkbar sei aber auch eine andere Lokalität. Schließlich sieht DokMitt das gesamte mitteldeutsche Industrierevier als seinen Wirkungsbereich. Nahezu ideal wäre deshalb ein Ort an der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt. „Oder wir brauchen zwei Standorte“, sagt der DokMitt-Vorsitzende. Bisher seien aber nur Standorte in Sachsen unter die Lupe genommen worden.

Die ehemalige Brikettfabrik Neukirchen. Quelle: Archiv

Basis für die Zukunft gesucht

Das Dokumentationszentrum, dessen Aufbau sich der Verein zum Ziel gesetzt hat, ist als Leitprojekt für die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregionen gemeldet, so Steinbach. Für den Verein gehe es bei der Suche nach einem Standort auch um eine Basis für die Zukunft. Konkret heißt das, dass dauerhaft Zuschüsse der öffentlichen Hand fließen.

Künftig auch digitale Medien nutzen

Vor Jahren war die Rede davon, dass es sich bei dem geplanten Dokumentationszentrum zur Aufbereitung der Bergbau- und Industriegeschichte vor allem um eine virtuelles Zentrum handeln würde, um Online-Präsentationen etwa. Das sei auch weiterhin geplant, macht der Vereinsvorsitzende klar und verweist auf das Zeitzeugen-Projekt, bei dem ehemalige Beschäftigte im Bergbau und der Chemieindustrie nach ihren Erfahrungen vor und nach der Wende befragt wurden. Dessen Ergebnisse werden in einem Journal sowie für eine Ausstellung aufbereitet. Künftig sollen dafür ebenso wie für die Befragung selbst auch die digitalen Medien genutzt werden.

