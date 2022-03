Rötha/Espenhain

Der 1. Mai ist seit Langem ein festes Datum für ein großes Volksfest in Espenhain. In diesem Jahr kommt noch ein ganz besonderer Grund zum Feiern hinzu: Der Röther Ortsteil kann auf 700 Jahre seiner Ersterwähnung zurückschauen.

Jürgen Frisch, von 1990 bis 2015 letzter Bürgermeister (parteilos) von Espenhain, hält den Ort zwar für mindestens 200 Jahre älter. Doch entscheidend für das Jubiläum ist nun mal das erste Schriftstück, welches den Ortsnamen erwähnt. Und das stammt vom 4. September 1322 und wahrscheinlich aus der Feder des Bischofs Gebhard von Merseburg.

Das Dokument liegt heute wohl verwahrt im Archiv des Domstiftes zu Merseburg. Niedergeschrieben wurden in dem Papier Abgaben, welche die hiesigen Bauern zu leisten hatten. Damals war der Ort ein eher unbedeutendes Bauerndorf. Heute ist Espenhain ein Industrie- und Gewerbestandort direkt an der Autobahn und zugleich nur einen Katzensprung von touristisch erschlossenen Seen entfernt.

Sechs Vorträge über wechselvolle Geschichte

Dazwischen liegen Jahrhunderte einer wechselvollen Geschichte, die in den zurückliegenden rund 100 Jahren der Gewinnung und Verarbeitung von Kohle einen besonders nachhaltigen Eindruck hinterließ. Nicht nur damit befassen sich sechs Vorträge, welche das große Jubiläumsfest einleiten.

Der erste findet bereits am 25. März statt und behandelt die Zeit unmittelbar vor der Völkerschlacht 1813. Denn der Aufmarsch eines Teils der Verbündeten gegen Napoleon hatte sich im Leipziger Südraum auch über Espenhain vollzogen. Reinhard Münch spricht über Einquartierungen, Verpflegung, Betreuung Kranker und Verwundeter sowie die Furcht der Einwohner, die die Tage vor dem 18. Oktober bestimmt hatten.

Ein ganz anderes, aber ebenso trauriges Kapitel behandeln am 1. April Andreas Berkner und Birgit Röhling in ihrem Vortrag „Verlorene Orte“. Espenhain blieb stehen, doch rundherum fraß der Braunkohlebergbau im Mitteldeutschen Revier 140 Ortschaften ganz oder teilweise auf. Die Vortragenden richten den Blick auch auf die Siedlungskultur vor der Kohle.

Wohlstand und Arbeit, Krieg und Leid

Die Braunkohlegewinnung bestimmt auch das Thema des Vortrages am 8. April. Diesmal geht es um die kulturhistorische Bewertung baulicher und technischer Zeugnisse der Braunkohlenindustrie.

Im Vortrag Nummer vier nimmt Martin Baumert am 14. April das Braunkohlenwerk, das Dorf und das Zeitalter der Autarkiepolitik von 1936 bis 1990 ins Visier. Diese beendete das beschauliche Dasein Espenhains, brachte Arbeit und Wohlstand, aber auch Krieg und Leid. Und sie führte bis zum Ende der DDR-Zeit zur Zerstörung der Umwelt.

Einen umfassenden Blick auf die 700 Jahre seit der urkundlichen Ersterwähnung Espenhains liefert am 22. April Wolfgang Sperling. Der stammt aus Mölbis, lebt seit vielen Jahren aber in Winsen nördlich von Hannover. Er forscht von dort aus über die Geschichte seiner alten Heimat, zu der auch Espenhain gehört.

Anfang April wird endgültig entschieden

Der abschließende Vortrag der Reihe findet am 28. April statt. Werner Winkler widmet sich dem dunklen Kapitel der NS-Zeit, in der in Espenhain Tausende Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen sowie Kriegsgefangene für die Kriegswirtschaft schuften mussten.

Alle Vorträge beginnen 19 Uhr im Haus der Zukunft, dem Gebäude der ehemaligen Gemeindeverwaltung im Wolfschlugener Weg 1. Der Eintritt ist frei.

Das eigentliche Festwochenende ist vom 29. April bis zum 1. Mai geplant. Angesichts der unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie und der Regeln steht das Programm noch unter Vorbehalt. Endgültig entscheiden will die Arbeitsgruppe für das Dorfjubiläum am 7. April, sagt Mitorganisator Peter Petters.

Berühmter Filmsong auf der Freilichtbühne

Der bisher vorgesehene Ablauf sieht für den Freitagabend einen Lampionumzug von der Kindertagesstätte zum Stadion vor. Dort wird auf der Freilichtbühne der Film „Über sieben Brücken musst du gehen“ gezeigt. Er behandelt eine Espenhainer Geschichte und war die Geburtsstunde des weltberühmten gleichnamigen Liedes der Gruppe Karat.

Fahrten zur Halde Trages – hier ein Blick vom Aussichtsturm – gehören zum vorgesehenen Festprogramm. Quelle: André Neumann

An dem Sonnabend wollen sich die Espenhainer Vereine auf der Festwiese präsentieren. Abends ist eine Festveranstaltung geplant. Für den 1. Mai ist die traditionelle Oldtimerschau vorgesehen. Darum herum werden Fahrten zur Halde Trages mit Erläuterungen zur Espenhainer Geschichte angeboten. Schließlich gibt es von nirgends sonst einen so guten Überblick über den gesamten Ort.

Beabsichtigt sind auch ein Familienprogramm mit Platzkonzert und Auftritten des Karnevalvereins Kitzscher. Zudem steht die Röthaer Band Romantica auf dem Veranstaltungsplan. Gastronomische Angebote und Kinderbelustigungen sollen das Wochenendprogramm abrunden.

Von André Neumann