Rötha/Espenhain

Der nächste öffentliche Vortrag im Zusammenhang mit der 700-Jahr-Feier von Espenhain findet am 14. April statt. Dann spricht Martin Baumert über das Braunkohlenwerk, das Dorf und das Zeitalter der Autarkiepolitik von 1936 bis 1990. Der Vortrag beginnt 19 Uhr im „Haus der Zukunft“ in Espenhain, Wolfschlugener Weg 1. Der Eintritt ist frei.

Arbeit und Wohlstand – Krieg und Umweltzerstörung

Espenhain führte bis 1936 ein beschauliches Dasein. Doch die Autarkiepolitik der NS-Zeit, der Versuch, wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen, änderte dies mit der Erschließung riesiger Braunkohlenvorkommen. Arbeit und Wohlstand zogen ein, auf der anderen Seite aber Krieg und Leid. Später wurde das Werk Espenhain für die Wirtschaft der DDR zu einem der wichtigsten Ressourcenlieferanten. Die Schattenseite war die Zerstörung der Umwelt. Licht und Schatten lagen dicht beieinander.

Martin Baumert untersucht und vergleicht in seiner Dissertation die Funktionsweise eines Großbetriebs in zwei unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systemen. Er forscht seit 2010 zur Geschichte des Werks Espenhain in der Zeit von 1936 bis 1990.

Jubiläumsfeiern am Monatswechsel April/Mai

Der Röthaer Ortsteil Espenhain feiert vom 29. April bis zum 1. Mai ein Ortsjubiläum. Anlass ist die urkundliche Ersterwähnung vor 700 Jahren. Im Vorfeld sind am 22. und am 28. April weitere Vorträge zur Ortsgeschichte geplant.

