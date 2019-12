Espenhainer Verband hält Abwasserpreise nahezu stabil

Borna/Blumroda

Im Gebiet des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain bleiben die Abwasserpreise bis einschließlich 2021 nahezu stabil. Darüber informierte Geschäftsführer Sven Lindstedt nach der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung.

Für den überwiegenden Teil der rund 12.000 Haushalte in Belgershain, Großpösna, Böhlen, Rötha, Neukieritzsch, einigen Ortsteilen von Borna, in Kitzscher und Otterwisch sowie in einigen Ortsteilen von Frohburg und Bad Lausick verändert sich so gut wie nichts. Für Vollanschlüsse mit Ableitung ins Klärwerk oder in Gruppenkläranlagen verändert sich der Preis von 3,89 auf 3,93 Euro je Kubikmeter.

Zusätzliche Grundgebühr wird im AZV Espenhain nicht erhoben

Der AZV-Geschäftsführer bezeichnet diese vier Cent als einen „kalkulatorischen Betrag“. Eine zusätzliche Grundgebühr wird im AZV Espenhain nicht erhoben.

Für Betreiber von Kläranlagen, deren Überlauf durch Leitungen in einen Vorfluter gelangt, bleibt der Kubikmeterpreis unverändert bei 1,98 Euro. Für diese Kunden des Verbandes, insgesamt rund 1500 Haushalte, kommt noch die Entsorgung des Fäkalwassers aus den Gruben hinzu.

Hier galten bisher drei unterschiedliche Preise für die Leerung von abflusslosen Gruben, von mechanischen Kleinkläranlagen und von biologischen Kleinkläranlagen. Für alle drei Kategorien gilt künftig ein einheitlicher Preis von 43,31 Euro je Kubikmeter.

AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt (v.l.), Verbandsvorsitzender Thomas Hagenow und die Bürgermeister Thomas Hellriegel (Neukieritzsch) und Stephan Eichhorn (Rötha) an der Abwasser-Hauptpumpstation in Rötha. Quelle: André Neumann

Das ist vor allem den Veränderungen bei der Abwasserentsorgung geschuldet. Bis spätestens 2021, sagt Sven Lindstedt, werde der Verband sein Anschlussprogramm erfüllt haben, das heißt: Die letzten Orte, in denen es vorgesehen ist, werden bis dahin an das zentrale Abwassernetz angeschlossen sein. Außerdem sind nur noch biologische Kleinkläranlagen erlaubt. „Damit werden mechanische Kleinkläranlagen bald nicht mehr existieren“, schaut der Geschäftsführer voraus.

Zurzeit gibt es davon noch rund 450 im Verbandsgebiet. Zu den derzeit 749 biologischen Kläranlagen dürften noch einige hinzukommen, die Zahl der abflusslosen Gruppen wird eher noch abnehmen.

Mechanische Kläranlagen müssen von einer Fachfirma gewartet werden

Etwas komplizierter als bei den mechanischen Kläranlagen ist der Wartungsaufwand bei den biologischen. Die müssen von einer Fachfirma gewartet werden. Die sagt auch, wann eine Leerung erforderlich ist, was je nach Funktion der Biologie unterschiedlich häufig der Fall sein kann.

Weil der Verband letztlich für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung verantwortlich ist, müssen ihm die Wartungsprotokolle zur Verfügung gestellt werden. Das, sagt Lindstedt, funktioniere nicht immer ganz reibungslos, was auch zu verspäteten Entleerungen führen könne. Deswegen wird mit den neuen Abwasserpreisen ein Verspätungszuschlag von 12,50 Euro je Kubikmeter eingeführt. Der wird fällig, wenn die Frist um sechs Wochen überschritten ist.

Während die nur geringfügig geänderten Einleitpreise rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 und bis zum 31. Dezember 2021 gelten, werden der neue Entleerungspreis für die Gruben und der Verspätungszuschlag erst im Januar 2020 wirksam.

Gruben mit Wasser aus dem Klärwerk Espenhain befüllt

Neu für Grubenbetreiber ist auch dies: Bisher haben die Dienstleister des AZV die Gruben nach der Leerung mit Wasser befüllt und zwar mit gereinigtem Wasser aus dem Klärwerk Espenhain. Das erfolgt künftig nicht mehr, die Grundstückseigentümer müssen ihre Gruben selbst neu füllen. Der Aufwand, das Wasser zu den Grundstücken zu fahren“, begründet Lindstedt, sei nicht mehr zu rechtfertigen.

Eine leichte Entlastung erfahren die Kunden im AZV-Gebiet bei Niederschlagswasser. Der Preis für einen Kubikmeter sinkt um neun Cent von 1,03 aus 0,94 Euro.

ZBL-Kunden zahlen mehr für Niederschlagswasser In der Stadt Borna und dem Ortsteil Thräna, in der Stadt Regis-Breitingen mit den Ortsteilen und im Neukieritzscher Ortsteil ist der Zweckverband Wasser/Abwasser Borna Land (ZBL) für die Abwasserentsorgung zuständig. Auch für dessen Kunden bleiben die Abwasserpreise in den nächsten beiden Jahren unverändert. Die Verbandsversammlung legte fest, dass der Preis für einen Kubikmeter Schmutzwasser bei 1,95 Euro bleibt. Anders als im AZV Espenhain erhebt der ZBL zusätzlich eine Grundgebühr. Die beträgt für eine Wohneinheit sieben Euro pro Monat und bleibt ebenfalls unverändert. Im Gegensatz zur Entwicklung beim AZV Espenhain verteuert sich für die Kunden des ZBL die Entsorgung des Niederschlagswassers. Ab dem 1. Januar 2020 berechnet der ZBL je Kubikmeter 1,07 Euro, das sind 13 Cent mehr als in diesem Jahr.

Von André Neumann