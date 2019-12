Espenhainer nehmen Abschied von Helmut Richter

Leipzig/Espenhain

Am 11. Dezember findet in der Versöhnungskirche in der Franz-Mehring-Straße 44 in Leipzig die Trauerfeier für Helmut Richter statt. Der am 3. November gestorbene Schriftsteller hat auch im Leipziger Südraum Spuren hinterlassen und hier vor allem dem Ort Espenhain ein Denkmal gesetzt.

Am Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn hatte Richter eine Reportage über den Bau des Kraftwerkes Thierbach geschrieben. Aus dem Stoff, den er damals sammelte, entstand unter anderem die Erzählung „Über sieben Brücken musst du gehen“, eine Liebesgeschichte mit einem polnischen Bauarbeiter und einer einheimischen Frau.

Aus Espenhain wurde Zaspenhain

Angesiedelt war die Story in Espenhain und der nahen Kraftwerksbaustelle, nur das im Buch und im später danach gedrehten Fernsehfilm aus Espenhain Zaspenhain wurde. Für den Film schrieb Richter unter dem gleichen Titel auch den Text für die Musik. Die Komposition übernahm Ed Swillms, Keyboarder der Rockband Karat.

So entstand der Song „Über sieben Brücken musst du gehen“, der bald weltberühmt werden sollte. Und von dem der Espenhainer Gastwirt Peter Petters sagt: „Für mich und für einige Espenhainer ist das die heimliche Hymne von Espenhain.“

Begegnung in der Espenhain „ Aspe “

Nicht nur deshalb will Petters am kommenden Dienstag in Leipzig unter denen sein, die von Helmut Richter Abschied nehmen. Und er glaubt, dass das möglicherweise noch weitere Espenhainer tun werden. Petters erinnert sich, dass er Richter in den achtziger Jahren kennen lernte, als der einen Vortrag über sein Buch vor Gewerkschaftern hielt.

„Dabei fiel der Name Espenhain“, sagt Peter Petters, der damals in Leipzig für die DDR-Gewerkschaft FDGB arbeitete und in Espenhain wohnte. Die nächste Begegnung mit Helmut Richter fand vor vier Jahren in Espenhain statt, diesmal im Petters’ Gasthof Aspe, der auch im Film vorkam und dort Zaspe hieß.

Im Film „Über sieben Brücken musst du gehen“ heißt Espenhain Zaspenhain. Quelle: Studio Hamburg Enterprises GmbH

Hierhin hatte die Siedlergemeinschaft den Autor von Film und Liedtext eingeladen. Er erzählte über die Entstehung von Buch, Film und Lied, signierte Bücher, anschließend schauten alle gemeinsam den Film über ihren Ort, der – einziges Manko an der Geschichte – nicht in Espenhain gedreht worden war.

Große Anteilnahme und Verehrung

Dennoch ist die Verehrung groß, und Peter Petters und der Vorsitzende der Siedlergemeischaft Christian Schlegel wollen zur Trauerfeier ein Gebinde mitnehmen, das auf einer Schleife sogar den Namen Zaspenhain zeigen soll.

Bei jener Veranstaltung der Siedlergemeinschaft in Espenhain war auch Werner Winkler aus Lobstädt unter den Teilnehmern. Er wird ebenfalls zur Trauerfeier und anschließenden Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Gohlis fahren. „Das Lied hat mein Leben ein bisschen mitbestimmt“, bekennt Winkler. Der hatte nicht nur über einen Freund persönlichen Kontakt zu Helmut Richter, er verbrachte auch viele Berufsjahre in Espenhain.

