Eula: Das wünscht sich der Ortschaftsrat

Eula

Der Schmiedeweg in Eula ist ein Problem für die Anwohner. Seit Jahren schon, wie Hans-Jürgen Telesch ( CDU), seines Zeichens Ortschaftsratsvorsitzender, sagt. Und er versteht nicht, warum die Straße nicht ausgebessert wird. Dabei setzt sich der Ortschaftsrat, dem Telesch auch nach der Kommunalwahl weiter vorsteht, seit langem schon auf die Prioritätenliste, die alljährlich an die Stadtverwaltung geht. Im städtischen Haushalt tauche die Straße aber nicht auf.

Schmiedeweg nicht in Ordnung

Dass die Straße nicht in Ordnung ist, habe seinen Grund. In den 90er-Jahren reichte das Geld für den Straßenausbau in Eula nicht. Deshalb sei seinerzeit mit dem Mitteln, die eigentlich nur für eine Straße gereicht hätten, gleich zwei Trassen instand gesetzt worden. Daraus resultiert der aktuelle Reparaturbedarf.

Stadtbus fährt nicht nach Eula

Dabei ist der Schmiedeweg nicht der einzige Punkt auf der Wunschliste des Eulaer Ortschaftsrates. Dass der Bornaer Stadtbus nicht bis in den Ort fährt, bedeute für das etwa 1000 Einwohner-Dorf, das bis 1993 selbstständig war, „dass wir bei Veranstaltungen in Borna aufs Auto angewiesen sind“. Auch das habe der Ortschaftsrat schon angesprochen.

Der Stadtbus aus Borna fährt nicht bis nach Eula. Da ärgert den Ortschaftsrat. Quelle: regionalbus leipzig gmbh

Tänzer im Vereinshaus Eula

Zufrieden sind der Ortschaftsratschef und seine Mitstreiter mit der Nutzungsfrequenz des Vereinshauses. Das wurde im Jahr 2001 in seinen heutigen Zustand versetzt. Mittlerweile wird es jede Woche vom Tanzsportzentrum Borna/ Neukirchen sowie der Leipziger Tanzschule Jörgens genutzt. Auch am Wochenende sind wir recht gut belegt“, sagt Ortschaftsratschef Telesch. Weil etwa 120 Leute in dem Gebäude Platz finden, eignet sich der Saal auch bestens für Familienfeiern, wovon keineswegs nur Eulaer Gebrauch machen.

Kultur im Vereinshaus Eula

Zudem ist das Vereinshaus auch Ort für Kulturveranstaltungen. So war dort kürzlich das Leipziger Theaterkollektiv TAG mit der Aufführung des interaktiven Theaterstücks „ Eulas feine Unterschiede“ zu Gast.

Von Nikos Natsidis